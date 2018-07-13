«По ту сторону объектива» побывали вологжане

Накануне в городской библиотеке № 13 открылась выставка старинных фотографий и фотооборудования. Мероприятие приурочили ко Дню фотографа.

Организовали экспозицию городской Центр по работе с населением и библиотека № 13. Материалы, представленные на этой выставке, были собраны из личных архивов и фондов жителей Вологды. Горожане увидели более 20 моделей старинных фотоаппаратов, самым «старшим» из которых оказался «Фотокор» 30-х годов.

На экспозиции представлены снимки XIX, XX и XXI веков. А еще прямо в библиотеке появилась специальная фотозона, в которой гости могли делать снимки на старинном кресле. Знаковой для гостей стала встреча с известным вологодским фотографом Леонидом Стариковым.

«Леонид Стариков поговорил со зрителями о том, что такое фотография и о ее роли в мире, — рассказал представитель Центра по работе с населением Сергей Трифанов. — В основном, конечно, на открытие выставки пришли люди старшего поколения. И это очень символично, ведь в молодости они, возможно, пользовались представленными здесь фотоаппаратами. И люди старшего поколения не понаслышке знают, как раньше создавались фотографии, как это долго, трудно, но вместе с тем так волшебно! Это настоящее искусство!».

Выставка будет работать в течение двух недель ежедневно кроме воскресенья и понедельника. Вологжан ждут с 10 до 18 часов в городской библиотеке № 13 по адресу: Тепличный мкрн. д. 4, к. 2.