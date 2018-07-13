Ещё
Более 20 тыс. редчайших экспонатов представлено в новом музее «Собрание» на Солянке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Более 20 тыс. редчайших экспонатов представлено в новом музее «Собрание» на Солянке 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, собранная российским коллекционером и предпринимателем Давидом Якобашвили, будет представлена в открывшемся в пятницу частном музее «Собрание» в историческом здании на Солянке у Яузских Ворот, передает корреспондент ТАСС.
"Наконец-то свершилось то, чем мы занимались последние 18 лет", — сказал основатель музея Давид Якобашвили. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие от председателя правительства Дмитрия Медведева. «В этом музее посетители смогут не только увидеть прекрасные произведения искусства, но и услышать музыку великих композиторов. Уверен, что „Собрание“ станет местом притяжения для всех ценителей искусства», — сказала она.
В здании музея — четыре экспозиционных этажа, реставрационный центр, студии фото, видео— и аудиозаписи. В фонде музея более 20 тыс. экспонатов, среди них музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, механические поющие птички, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, автоматоны. Тема музыкальной механики связывает все площадки музея.
В разделе декоративно-прикладного искусства — русское и западноевропейское художественное стекло и керамика, русский и западноевропейский художественный металл, скульптурные произведения мастеров-камнерезов. Отдельный раздел посвящен русской эмали, в котором собраны произведения конца XVII начала XX века, представляющие разнообразную технику эмали: выемчатую, перегородчатую, расписную, витражную. В разделе ювелирного искусства — украшения, драгоценные табакерки и портсигары.
Ожидается, что для широкой публики музей откроется к осени 2018 года. Предполагается, что вход в музей будет бесплатным. Помимо постоянной экспозиции на площадке музея будут проводиться различные тематические и образовательные программы, музыкальные вечера, лекции о создании механизмов, мастер-классы по работе с техникой.
С чего все начиналось
История музея началась в 2000 году, когда российский бизнесмен Давид Якобашвили приобрел 460 самоиграющих музыкальных инструментов у своего шведского коллеги — предпринимателя Билла Линдвалла. После приобретения коллекции Линдвалла. Помимо музыкальной механики, его коллекция активно пополнялась предметами ювелирного и декоративно-прикладного искусства, антикварными часами, старинными картами и фотографиями.
ТАСС: последние новости
Народный художник РФ Сергей Андрияка рассказал о главном подарке к юбилею Матч Россия - Хорватия в Ленобласти смотрят на фестивале байкеров и празднике Иван Купала ФАДН объявило о запуске международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Самые плохо одетые российские звезды22
Фильмы, предсказавшие события из будущего15
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение