Более 20 тыс. редчайших экспонатов представлено в новом музее «Собрание» на Солянке

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, собранная российским коллекционером и предпринимателем Давидом Якобашвили , будет представлена в открывшемся в пятницу частном музее «Собрание» в историческом здании на Солянке у Яузских Ворот, передает корреспондент ТАСС.

"Наконец-то свершилось то, чем мы занимались последние 18 лет", — сказал основатель музея Давид Якобашвили. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие от председателя правительства Дмитрия Медведева . «В этом музее посетители смогут не только увидеть прекрасные произведения искусства, но и услышать музыку великих композиторов. Уверен, что „Собрание“ станет местом притяжения для всех ценителей искусства», — сказала она.

В здании музея — четыре экспозиционных этажа, реставрационный центр, студии фото, видео— и аудиозаписи. В фонде музея более 20 тыс. экспонатов, среди них музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, механические поющие птички, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, автоматоны. Тема музыкальной механики связывает все площадки музея.

В разделе декоративно-прикладного искусства — русское и западноевропейское художественное стекло и керамика, русский и западноевропейский художественный металл, скульптурные произведения мастеров-камнерезов. Отдельный раздел посвящен русской эмали, в котором собраны произведения конца XVII начала XX века, представляющие разнообразную технику эмали: выемчатую, перегородчатую, расписную, витражную. В разделе ювелирного искусства — украшения, драгоценные табакерки и портсигары.

Ожидается, что для широкой публики музей откроется к осени 2018 года. Предполагается, что вход в музей будет бесплатным. Помимо постоянной экспозиции на площадке музея будут проводиться различные тематические и образовательные программы, музыкальные вечера, лекции о создании механизмов, мастер-классы по работе с техникой.

С чего все начиналось

История музея началась в 2000 году, когда российский бизнесмен Давид Якобашвили приобрел 460 самоиграющих музыкальных инструментов у своего шведского коллеги — предпринимателя Билла Линдвалла. После приобретения коллекции Линдвалла. Помимо музыкальной механики, его коллекция активно пополнялась предметами ювелирного и декоративно-прикладного искусства, антикварными часами, старинными картами и фотографиями.