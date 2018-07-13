Выставка «Курортная мода» пройдёт на ВДНХ с 1 августа по 4 ноября

Экспозиция в павильоне №16 «Гидрометеорология» посвящена пляжному костюму ХХ века. Она продолжит цикл проектов, организованных совместно с Фондом Александра Васильева

Посетители увидят трикотажные шерстяные купальники, ранние купальные шорты и бермуды, узнают, каким было первое бикини. Также планируется представить мини-платья 1960-х годов, сарафаны, соломенные шляпы, пляжные зонты и другие экспонаты.

Выставку дополнят фотографиями, журналами мод, эскизами летних платьев, старинными открытками с видами курортов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на ВДНХ проходит цикл выставочных проектов Александра Васильева о моде.