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Скандальные эротические рисунки Густава Климта
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Скандальные эротические рисунки Густава Климта 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Густав Климт родился 14 июля в 1862 году. Он был австрийским художником-символистом и одним из самых известных участников Венского сецессиона — объединения венских художников направления ар-нуво. Климт известен своими картинами, фресками, эскизами и другими предметами искусства. В центре его творчества — женское тело, и его работы пронизаны откровенным эротизмом.
Источник: Cultura Inquieta
Как и многие другие художники, Климт жил в нищете. Он изучал архитектурный рисунок в Венском университете прикладного искусства до 1883 года. В 1897 году Климт стал одним из основателей и председателем Венского сецессиона, а также главой издания этого художественного объединения, Ver Sacrum («Священный источник»). Художник оставался в составе Венского сецессиона до 1908 года. Целью группы было организовывать выставки необычных молодых художников, привозить работы лучших иностранных мастеров в Вену и издавать собственный журнал, чтобы показывать аудитории работы участников объединения.
Известно, что Климт вел очень активную сексуальную жизнь, хотя держал свои отношения в тайне, чтобы избегать скандалов. Достаточно взглянуть на эти рисунки, чтобы понять, что художник был гораздо более искушенным мужчиной, чем многие его современники.
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