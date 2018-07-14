Скандальные эротические рисунки Густава Климта

Густав Климт родился 14 июля в 1862 году. Он был австрийским художником-символистом и одним из самых известных участников Венского сецессиона — объединения венских художников направления ар-нуво. Климт известен своими картинами, фресками, эскизами и другими предметами искусства. В центре его творчества — женское тело, и его работы пронизаны откровенным эротизмом.

Источник: Cultura Inquieta

Как и многие другие художники, Климт жил в нищете. Он изучал архитектурный рисунок в Венском университете прикладного искусства до 1883 года. В 1897 году Климт стал одним из основателей и председателем Венского сецессиона, а также главой издания этого художественного объединения, Ver Sacrum («Священный источник»). Художник оставался в составе Венского сецессиона до 1908 года. Целью группы было организовывать выставки необычных молодых художников, привозить работы лучших иностранных мастеров в Вену и издавать собственный журнал, чтобы показывать аудитории работы участников объединения.

Известно, что Климт вел очень активную сексуальную жизнь, хотя держал свои отношения в тайне, чтобы избегать скандалов. Достаточно взглянуть на эти рисунки, чтобы понять, что художник был гораздо более искушенным мужчиной, чем многие его современники.