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Драматический театр Тихоокеанского флота покажет музыкально-литературное представление под открытым небом
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Драматический театр Тихоокеанского флота покажет музыкально-литературное представление под открытым небом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе первого представления вниманию зрителей представят произведения поэтов Серебряного века, романсы и песни.
Драматический театр Тихоокеанского флота приглашает военнослужащих, гражданский персонал флота, жителей и гостей Владивостока посетить 21 июля литературно-музыкальное представление «Золото Серебряного века».
Музыкальный спектакль флотские артисты планируют представить в Адмиральском сквере Владивостока у Дома офицеров флота. Мероприятие на открытой летней площадке даст старт новому проекту театра ТОФ «Адмиральский сквер».
В ходе первого представления вниманию зрителей представят произведения поэтов Серебряного века, романсы и песни. В перспективе же любителям театрального искусства будут показаны программы различного художественно-драматургического спектра.
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