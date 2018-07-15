Драматический театр Тихоокеанского флота покажет музыкально-литературное представление под открытым небом

В ходе первого представления вниманию зрителей представят произведения поэтов Серебряного века, романсы и песни.

Драматический театр Тихоокеанского флота приглашает военнослужащих, гражданский персонал флота, жителей и гостей Владивостока посетить 21 июля литературно-музыкальное представление «Золото Серебряного века».

Музыкальный спектакль флотские артисты планируют представить в Адмиральском сквере Владивостока у Дома офицеров флота. Мероприятие на открытой летней площадке даст старт новому проекту театра ТОФ «Адмиральский сквер».

В ходе первого представления вниманию зрителей представят произведения поэтов Серебряного века, романсы и песни. В перспективе же любителям театрального искусства будут показаны программы различного художественно-драматургического спектра.