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Медведев поздравил с юбилеем художника Андрияку
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Медведев поздравил с юбилеем художника Андрияку 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летним юбилеем народного художника Сергея Андрияку, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.
"Ваш редкий художественный дар, яркая индивидуальность воплотились в уникальные произведения искусства — мозаики, витражи и офорты, прекрасную акварельную живопись", — подчеркнул Медведев в послании.
Также он отметил умение художника на мгновение остановить время, очень точно передать красоту природы, особое очарование старинных российских городов, величие памятников русского зодчества.
"Ваши полотна наполнены выразительностью, богатством цветовой палитры, светом и необыкновенной энергетикой", — добавил премьер.
Сергей Андрияка — художник-акварелист, ректор Академии акварели и изящных искусств, член Российской академии художеств, имеет звание Народного художника России, художественный руководитель и основатель Школы акварели.
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