Народный художник РФ Сергей Андрияка рассказал о главном подарке к юбилею

МОСКВА, 14 июля. / ТАСС /. Народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка отмечает в субботу 60-летний юбилей. Он рассказал ТАСС, что в этот день уедет из Москвы и что самым большим подарком на юбилей стал первый выпуск Академии.

"Я уеду из Москвы в день юбилея, на короткий отдых с семьей. Правда, писать и рисовать для меня — самый лучший отдых. А в понедельник, 16-го числа, я буду уже на работе в Академии. Сейчас активная пора", — сказал Андрияка.

Вспоминая о детстве

Он пояснил, что настоящим праздником дни рождения были в детстве. «Вообще я считаю, что день рождения — это прежде всего праздник моих родителей, которых, к сожалению, уже нет в этом мире. Поэтому мне остается им только мысленно поклониться и поблагодарить, что я появился на свет, и так же мысленно их поздравить», — добавил художник.

Андрияка рассказал, как проходили его дни рождения в детстве. «Я помню эти праздники — мама покупала трехлитровую банку разных конфет. И какой-нибудь торт с шоколадным зверем — с зайцем, еще с кем-то. Вот дети приходили, садились за стол, всем раскладывали конфеты… Они рассовывали эти конфеты по карманам, съедали по кусочку торта и — дальше бегать», — поделился он и добавил, что «это был настоящий праздник».

Самый большой подарок

По словам художника, самый большой подарок он уже получил — им стал первый выпуск Академии акварели и изящных искусств, который состоялся в конце июня.

"Это самое важное — когда ты делаешь что-то для кого-то, и оно получается, дает хороший результат. Я волновался, очень волновался за наших первых выпускников. Но защита состоялась вполне достойно. Мы планируем сделать фундаментальный каталог дипломных работ", — сказал ректор Академии.

Он добавил, что в каталог войдут фотографии и дипломы выпускников, подготовительные материалы, комментарии рецензентов. Ректор Академии также сообщил, что обязательно будет и выставка работ выпускников, ее дата и место пока не определены. Скорее всего, экспозиция откроется осенью этого года.

О художнике

Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Его отец — Николай Иванович Андрияка (1905-1977), заслуженный художник РСФСР, преподавал в художественной школе при Московском художественном институте имени В. И. Сурикова с ее основания в 1939 году. Последние годы жизни был ее директором. Оказал большое влияние на становления сына как художника. Мать, Этолия Рудольфовна (1926-2014), преподаватель немецкого языка, переводчик.

В 1976 году Сергей Андрияка закончил Московскую среднюю художественную школу при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (сейчас — лицей). С 1976 по 1982 год учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова на факультете живописи. Темой диплома художника стала историческая картина «На поле Куликовом. Вечная память».

Преподавал в Институте им. В. И. Сурикова. С 1999 года художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно— выставочным комплексом. В настоящее время ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Любимые темы художника сельские и городские пейзажи, натюрморты. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Работы художника находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.