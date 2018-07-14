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С. Собянин поздравил с 60-летним юбилеем народного художника России С. Андрияку
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С. Собянин поздравил с 60-летним юбилеем народного художника России С. Андрияку 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного художника России Сергея Андрияку. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале мэра столицы.
«Выдающийся художник и педагог, вы вносите большой вклад в развитие отечественной акварельной живописи. Ваши замечательные пейзажи, натюрморты и другие произведения раскрывают красоту окружающего мира и любимы многими поклонниками изобразительного искусства. Выставки ваших картин являются яркими событиями в культурной жизни Москвы, других российских и зарубежных городов. Созданная и руководимая вами Академия акварели и изящных искусств — один из ведущих центров художественного образования в нашей стране. Желаю вам, уважаемый Сергей Николаевич, доброго здоровья, благополучия и новых творческих успехов», — говорится в телеграмме.
С. Андрияка — советский и российский художник-акварелист и педагог, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, — родился 14 июля 1958 г. в Москве. Начал рисовать в возрасте шести лет под руководством отца. В 1976 г. поступил в Московский художественный институт им. В. Сурикова. В 1982-1985 гг. работал в творческих мастерских Академии художеств СССР. В 1983 г. вступил в Союз художников СССР. В 1999 г. художник организовал школу акварели, а в 2012 г. открыл Академию акварели и изящных искусств. Основные жанры творчества С. Андрияки — городские и сельские пейзажи и натюрморты.
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