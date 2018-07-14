В Нанкинском музее открывается выставка динозавров

Нанкин, 13 июля / Синьхуа / — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)