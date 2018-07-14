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В Нанкинском музее открывается выставка динозавров
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В Нанкинском музее открывается выставка динозавров 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)
Нанкин, 13 июля /Синьхуа/ — В Нанкинском музее /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ сегодня прошла презентация для прессы специальной выставки «Гегемоны юрского периода». В экспозиции представлены привезенные из Цзыгунского музея динозавров /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/ порядка 50 больших скелетов динозавров и других животных, зубы и яйца динозавров, окаменелые образцы флоры и фауны, муляжи динозавров. Выставка официально откроется 14 июля. (Синьхуа/Сунь Цань)
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