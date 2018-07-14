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В Сиане открылась выставка экспонатов из Национального музея Республики Казахстан
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В Сиане открылась выставка экспонатов из Национального музея Республики Казахстан 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 13 июля /Синьхуа/ — Сегодня в Шэньсийском историческом музее стартовала выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», организованная Управлением по вопросам культурного наследия провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Министерством культуры и спорта Казахстана. На выставке представлено 370 экспонатов 119 категорий из Национального музея Республики Казахстан. (Синьхуа / Ли Ибо)
Сиань, 13 июля /Синьхуа/ — Сегодня в Шэньсийском историческом музее стартовала выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», организованная Управлением по вопросам культурного наследия провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Министерством культуры и спорта Казахстана. На выставке представлено 370 экспонатов 119 категорий из Национального музея Республики Казахстан. (Синьхуа / Ли Ибо)
Сиань, 13 июля /Синьхуа/ — Сегодня в Шэньсийском историческом музее стартовала выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», организованная Управлением по вопросам культурного наследия провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Министерством культуры и спорта Казахстана. На выставке представлено 370 экспонатов 119 категорий из Национального музея Республики Казахстан. (Синьхуа / Ли Ибо)
Сиань, 13 июля /Синьхуа/ — Сегодня в Шэньсийском историческом музее стартовала выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», организованная Управлением по вопросам культурного наследия провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Министерством культуры и спорта Казахстана. На выставке представлено 370 экспонатов 119 категорий из Национального музея Республики Казахстан. (Синьхуа / Ли Ибо)
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