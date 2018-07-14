Выставку эротических фотографий в Ханое открыли для детей

Городские власти Ханоя сняли запрет на посещение первой во Вьетнаме выставки эротических фотографий лицами до 18 лет Изначально выставленный работниками министерства культуры возрастной ценз столкнулся с критикой со стороны общественности.

Известные вьетнамские фотографы посчитали, что запрет на посещение выставки лицам моложе 18 лет, спровоцировал бы многочисленные споры по поводу эротики и порнографии в искусстве. Теперь же это просто художественная выставка, и оценить работы мастера могут и самые молодые ее посетители.

Ценители художественной фотографии похвалили власти страны за этот смелый шаг, отмечая, что выставка открывает много новых возможностей вьетнамским фотографам.

Автор эротических фотографий Тай Фиен отметил, что в европейских странах подобные экспозиции часто принимают даже учеников начальных классов, чтобы дети в дальнейшем могли здраво оценивать произведения всех видов искусства.

Выставка пройдет с 23 по 30 июля в картинной галерее Hang Bai. На ней будут представлены 50 работ 10 современных вьетнамских фотографов, работающих в жанре ню.

Месяц назад подобная выставка завершилась в Сайгоне. Она была тепло принята общественностью, хотя изначально вызывала опасения властей.

Источник: Vietnam.net