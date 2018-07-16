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Китайская полиция задержала 10 подозреваемых и конфисковала 30 кг героина
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Китайская полиция задержала 10 подозреваемых и конфисковала 30 кг героина 

ИА Синьхуа 16 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Куньмин, 16 июля /Синьхуа/ — Полиция провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ совместно с коллегами из провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ 12 июля провела операцию, в ходе которой задержала 10 подозреваемых и конфисковала более 30 кг героина, сообщили в Управлении общественной безопасности провинции Юньнань.
В начале года китайские правоохранительные органы получили информацию о планах наркоторговцев ввезти в страну партию наркотиков, а затем доставить ее из Дали-Байского округа провинции Юньнань в Линься-Хуэйского округа провинции Ганьсу.
12 июля полиция задержала на автомагистрали шестерых подозреваемых, в их машине было обнаружено 30,8 кг героина, еще четверо подозреваемых были задержаны в округе Дали.
Расследование дела продолжается. -0-
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