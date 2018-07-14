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Международная выставка цветов открылась в провинции Юньнань
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Международная выставка цветов открылась в провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 14 июля /Синьхуа/ — Международная выставка цветов, призванная стимулировать отраслевые обмены, стартовала в пятницу в административном центре юго-западной китайской провинции Юньнань городе Куньмин, известном как база по экспорту цветов.
В 19-й Куньминской международной выставке цветов принимают участие свыше 3000 предпринимателей, официальных лиц и специалистов из зарубежных стран, включая Вьетнам, Нидерланды, Израиль, Японию и Германию.
По словам замдиректора провинциального управления сельского хозяйства Ван Пинхуа, мероприятие направлено на создание платформы, соединяющей Куньмин с более широким рынком.
На Куньмин приходится 70 проц. объема рынка цветов Китая. В 2017 году цветочный рынок Доунань — крупнейший в Куньмине — продал в более чем 50 стран и регионов мира 6,5 млрд цветов. -0-
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