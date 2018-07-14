Орловцы вспомнят легендарного певца Владимира Нечаева

В Орловской области отметят 110-летие со дня рождения известного певца Владимира Нечаева , сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставка, посвященная жизни и творчеству легендарного орловца, начнёт работу 15 июля в областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. Кроме того, в отделе искусств Бунинской библиотеки будут представлены записи популярных песен в исполнении Владимира Александровича Нечаева.

Открытие выставки запланировано в 12.00. Экспозиция продлится до 22 июля.

Напомним, Владимир Александрович Нечаев (28.07.1908–11.04.1969) родился в селе Ново-Малиново Новосильского уезда Тульской губернии (теперь Корсаковский район Орловской области).