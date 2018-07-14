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Орловцы вспомнят легендарного певца Владимира Нечаева
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Орловцы вспомнят легендарного певца Владимира Нечаева 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
В Орловской области отметят 110-летие со дня рождения известного певца Владимира Нечаева, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выставка, посвященная жизни и творчеству легендарного орловца, начнёт работу 15 июля в областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. Кроме того, в отделе искусств Бунинской библиотеки будут представлены записи популярных песен в исполнении Владимира Александровича Нечаева.
Открытие выставки запланировано в 12.00. Экспозиция продлится до 22 июля.
Напомним, Владимир Александрович Нечаев (28.07.1908–11.04.1969) родился в селе Ново-Малиново Новосильского уезда Тульской губернии (теперь Корсаковский район Орловской области).
Сообщение Орловцы вспомнят легендарного певца Владимира Нечаева появились сначала на РИА 57.
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