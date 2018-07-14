История и современность: выставка почтовых марок открылась в Таллинне

Выставка, которая продлится три дня, собрала филателистов и почтовых работников с различных уголков планеты и представила как современные, так и коллекционные старые марки.

Современные фарерские и старые имперские: в Таллинне открылась выставка марок >>

Современные марки, например Кыргызстана, Аландских и Фарерских островов, можно было приобрести за относительно небольшие суммы денег, а на развалах можно было найти и подержанную марку на свой вкус. Но раритетные, стоимостью в несколько десятков тысяч евро марки, которые были размещены на стендах за стеклом, представившие их коллекционеры вряд ли согласились бы продать и за большую сумму. На торжественной церемонии открытия EstEx2018 была также представлена марка, посвященная столетию почтовой марки в Эстонии.