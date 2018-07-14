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История и современность: выставка почтовых марок открылась в Таллинне
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История и современность: выставка почтовых марок открылась в Таллинне 

Sputnik Эстония 4 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Выставка, которая продлится три дня, собрала филателистов и почтовых работников с различных уголков планеты и представила как современные, так и коллекционные старые марки.
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Современные марки, например Кыргызстана, Аландских и Фарерских островов, можно было приобрести за относительно небольшие суммы денег, а на развалах можно было найти и подержанную марку на свой вкус. Но раритетные, стоимостью в несколько десятков тысяч евро марки, которые были размещены на стендах за стеклом, представившие их коллекционеры вряд ли согласились бы продать и за большую сумму. На торжественной церемонии открытия EstEx2018 была также представлена марка, посвященная столетию почтовой марки в Эстонии.
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