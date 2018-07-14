Уральский художник посвятил свою выставку о грязи родному городу

На фасаде дома № 40 по проспекту Ленина в Нижнем Тагила открылась необычная выставка «Эволюция в уродствах». Как сообщает АН «Между строк», автором работ является уральский художник, выступающий под псевдонимом Кирилл Хороший.

По словам художника, выставка посвящена уродству и тому, что оно не всегда плохо. Экспозицию из 14 работ он посвящает своему родному городу — Нижнему Тагилу.

Я старался выразить городскую грязь, чтобы у человека, который решил бы оставить картину себе, был ориентир — от чего отталкиваться и к чему приходить не стоить. Другими словами, мне бы хотелось, чтобы эта картина была единственной грязью в его жизни. Чтобы человек смотрел на работу, старался быть лучше, чем она, — рассказал Кирилл Хороший.

Художнику 19 лет. Он бросил учебу в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна и переехал в Санкт-Петербург, потому что не нашел в родном городе возможностей для самореализации.

Фото: Камила Мориак