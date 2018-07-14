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В «Мастерскаой Аникушина» пройдет скульптурный баттл
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В «Мастерскаой Аникушина» пройдет скульптурный баттл 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
15 юля в в филиале Музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» откроется фестиваль «Лаборатория скульптуры». Об этом сообщает петербургский комитет по культуре. В день открытия фестиваля в мастерской пройдет скульптурный баттл, в рамках которого скульпторы должны будут за полтора часа превратить бесформенные куски глины в портреты. Победитель определиться зрительским голосованием.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и самостоятельно вылепить портрет. Фестиваль «Лаборатория скульптуры» продлится до 15 октября.
Фото: vk.com/sculptorstudio
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