Художник Андрей Рябушкин: оживление русской истории

«После Сурикова — это наш второй исторический живописец. А по тонкости, деликатности и поэтичности своего неповторимого стиля он во многом и превзойдет нашего гениального сибиряка», — писал об Андрее Рябушкине художник и основатель объединения «Мир Искусства» Александр Бенуа

С самого детства Андрей оказался очень способным к рисованию и уже к семи годам с успехом помогал отцу и брату в работе. Наряду с художественными способностями мальчик оказался одарен и абсолютным музыкальным слухом и красивым голосом. Талант крестьянского сына был замечен руководителем архиерейского хора, и Андрея привлекли к участию в церковных песнопениях. Музыка всецело захватила мальчика, даже свободное время он не проводил праздно, осваивая игру на различных музыкальных инструментах. Репетиции и выступления не оставляли ему много этого самого времени, ведь участие в работе хора оказалось тяжелой работой. Однажды во время исполнения «Херувимской» Андрей, пытаясь взять очень высокую ноту, сорвал голос. Как оказалось, навсегда, с пением пришлось распрощаться.

Сидение царя Михаила Фёдоровича с боярами

Отчаянность ситуации усугубилась тем, что почти одновременно с этим мальчик осиротел. Трудно сказать, как могла сложиться дальнейшая судьба Андрея Рябушкина, если бы художественные способности четырнадцатилетнего юноши не заметил его тезка и земляк — Андрей Преображенский, тоже художник-иконописец. В один из приездов к родственникам Преображенский решил забрать молодого Рябушкина с собой в Москву, где и определил его на учебу в Училище живописи, ваяния и зодчества. Выучившись, он без труда поступил в Петербургскую Художественную Академию.

Московская улица XVII века в праздничный день

Работы его неизменно отмечались наградами, однако за дипломную картину «Снятие с креста» (1890) Рябушкин не получил большой золотой медали, поскольку отступил от первоначально утвержденного Советом эскиза. Расстроенный художник уже намеревался разрезать огромный (129 см) холст на части и использовать для других работ, но тут его мастерскую посетил Павел Третьяков и купил картину. Рябушкину предоставили в качестве утешительного приза грант, полагавшийся золотым медалистам на заграничную поездку.

Свадебный поезд в Москве

Получив предложение отправиться в путешествие за границу для того, чтобы набраться новых впечатлений и собрать материалы для будущих работ, наотрез от него отказался. Вместо этого поехал на родную Тамбовщину, в Борисоглебск. Итогом этой поездки стала серия картин из жизни русского крестьянства и низших городских сословий. Среди работ Рябушкина того периода: «Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии», «Семья купца в XVII веке», «Русские женщины в церкви» и другие.

Семья купца в XVII веке

В жизни Рябушкин, как и многие творческие личности, отличался оригинальностью. Его особенностью было полное пренебрежение бытовыми удобствами, отрицание комфорта. Для жизни ему подходили абсолютно любые условия. Из всего имущества, помимо самого необходимого, у него было всего несколько книг.

Серьезное изучение исторических реалий не заставило художника пойти путем стилизации. История у Рябушкина оставляет впечатление живой жизни. Живой Русской традиции.