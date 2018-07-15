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Музей, посвященный роману «Братья Карамазовы», открыли в Старой Руссе
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Музей, посвященный роману «Братья Карамазовы», открыли в Старой Руссе 

BFM.RU 1 час назад
В Старой Руссе Новгородской области открылся музей, посвященный роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», сообщает сайт телеканала «Культура». Старая Русса занимает особое место в творческой биографии писателя. Здесь он провел восемь летних сезонов, поэтому место негласно получило название «города Достоевского».
«Федор Михайлович писал «Братьев Карамазовых» летом в Руссе, а зимой в Петербурге. Считается, что большую часть Достоевский написал именно в Руссе — 7 из 12 книг», — заявила заведующая Домом-музеем Ф. М. Достоевского Наталья Костина.
Новый музей будет разделен на 6 залов. Каждая комната будет посвящена тому или иному герою романа. По словам Костиной, аналогов этому музею в России нет.
Музей расположится в двухэтажном особняке, относящемся к первой трети XIX века.
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