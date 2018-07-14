В Художественном музее работает выставка конкурса-пленэра «Модерн в облаках»

Проект «Модерн в облаках» приурочен к Чемпионату мира по футболу. Он представляет гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века были подняты 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды. Рядом с архитектурными памятниками работали шесть творческих площадок.

Участники конкурса вышли на пленэры возле 18 памятников архитектуры в стиле модерн. В проекте приняли участие 86 художников. Их задачей было не только запечатлеть здания, но и отразить атмосферу, царящую в Самаре в дни мундиаля. Кураторами площадки художников выступили доценты кафедры АСГиИИ СамГТУ, архитекторы Лилия и Алексей Лысенковы . «Рисовать, создавать композиции, сочинять коллажи на тему модерна было очень интересно и, главное, познавательно», — делятся впечатлениями кураторы.

Вместе с Дмитрием и Марией Храмовыми они отобрали из 150-ти тридцать лучших работ, которые представлены на выставке в Самарском художественном музее до 15 июля включительно. В экспозиции также разместились четыре медиаэкрана с работами художников, не попавших в число тридцати, фотохроникой «Модерна в облаках», а также тизером фильма о проекте.

"Хочется сказать спасибо прежде всего главе региона Дмитрию Азарову за то, что поверил в нас. Очень здорово, что в областном правительстве собралась команда, готовая поддерживать культурные инициативы, что Чемпионат мира не ограничился для гостей и жителей нашего города только спортивными мероприятиями, — рассказал на открытии выставки автор идеи и руководитель проекта Дмитрий Храмов. — Это ответственный шаг: мы подняли культуру в облака и показали ее в медиапространстве. Мне понравилась красивая метафора, которую придумал Дмитрий Игоревич: шары — это души зданий. Этот чемпионат дал ощущение свободы и возможностей нашего города. Надеюсь, что мы не растеряем его и дальше".

Подробнее о «Модерне в облаках», а также о 18 самарских зданиях начала ХХ века можно прочитать на сайте, а также в буклете проекта, который бесплатно раздают в кофейне White Cup во дворе Музея модерна.