В парке Дружбы отреставрировали деревянные скульптуры

Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом

Работники привели деревянные скульптуры в парке Дружбы в первозданный вид. Об этом представитель МАУ «Парки Самары» сообщил в twitter-аккаунте.

— Сотрудники парка отреставрировали деревянные скульптуры всеми любимых сказочных героев. Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом, — рассказали в МАУ «Парки Самары».