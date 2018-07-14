В парке Дружбы отреставрировали деревянные скульптуры 

Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом
Работники привели деревянные скульптуры в парке Дружбы в первозданный вид. Об этом представитель МАУ «Парки Самары» сообщил в twitter-аккаунте.
— Сотрудники парка отреставрировали деревянные скульптуры всеми любимых сказочных героев. Теперь арт-объекты вновь радуют самарцев своим внешним видом, — рассказали в МАУ «Парки Самары».
Большая часть скульптур в парке Дружбы — дело рук Сергея Ключникова. Так, здесь находится трогательная деревянная скульптура его авторства — ангел с ребёнком на руках. А в Струковском саду скульптор вырезал чайку из старого пня. С весны 2017 года творческое хобби превратилось в его основную профессию.