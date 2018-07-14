Музей Победы запустил в июле три всероссийских конкурса для региональных музеев

Музей Победы в сотрудничестве со своими партнерами в рамках федерального проекта «Территория Победы» запустил межрегиональные конкурсы военно-исторической тематики. Профессиональные соревнования выявят лучшего музейного экскурсовода, лучшего аудиогида и лучшего исполнителя песен поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача.

Конкурс «Лучший экскурсовод» приурочен к празднованию 75-летия победы в Курской битве. Принять участие смогут экскурсоводы или лица, имеющие право на проведение экскурсий, являющиеся сотрудниками музеев проекта «Территория Победы». От соревнующихся потребуется создать собственную тематическую экскурсию в одной из трех номинаций. Две их них выделены в соответствии с возрастом потенциальных слушателей: дети и молодежь (19-30 лет). Третья объединит программы в области военно-исторических маршрутов. Финалисты конкурса получат сертификаты участников, а победители — стажировку в Музее Победы.

Первенство «Мобильный музейный гид» адресовано детям в возрасте 11-16 лет включительно. Участники при поддержке музейных специалистов должны будут создать собственные аудиогиды по выбранным экспозициям региональных партнеров. Победители получат бесплатные билеты на групповое прохождение квеста или экскурсии в Музее Победы. Также они смогут провести открытый вебинар — представление своего музея на портале Российского движения школьников (РДШ). Лучшие конкурсные работы будут размещены на туристическом портале izi. TRAVEL в открытом доступе.

Соревнование «Стихи и песни Лебедева-Кумача» посвящено 120-летию автора. Включиться в него смогут отдельные исполнители и коллективы, представляющие музеи-участники проекта «Территория Победы». Конкурсанты поборются за звания лучших исполнителей произведений поэта-песенника на тему Великой Отечественной войны. Наградой за лучшие результаты станут билеты на групповые прохождения квестов или экскурсий в Музее Победы. Кроме этого возможность провести открытый вебинар — представление своего музея на портале РДШ. Творческие работы победителей будут опубликованы на сайте московского флагмана и в его группах в социальных сетях.

Конкурсы проводятся до 1 октября. Победители будут объявлены в период с 16 по 18 ноября на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в рамках работы тематической панели Музея Победы.

«Территория Победы» — федеральный проект Музея Победы, направленный на создание единого музейного пространства в области военной истории ХХ века. В его рамках московский флагман вступает в партнерство с региональными музеями, более 150 из которых уже присоединились к инициативе. Сотрудничество активизирует общую работу по сохранению исторического наследия в России.

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