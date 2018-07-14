Что посмотреть в музеях бесплатно?

Каждое третье воскресенье месяца московские городские музеи открывают свои двери для всех желающих бесплатно. В этом месяце день открытых дверей пройдет 15 июля. Чтобы не потеряться среди всего многообразия, «Москва меняется» и МОСГОРТУР подготовил подборку интересных выставок, которые стоит посетить.

1. «Нерассказанная история» Стива МакКарри

Где: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10)

В Музее современного искусства проходит выставка признанного во всем мире фотографа Стива МакКарри. Одна из самых известных его работ называется «Афганская девочка». В 1985 году эта фотография стала обложкой журнала National Geographic и принесла автору небывалую популярность. На выставке представлено более 80 уникальных работ Стива МакКарри.

Выставка продлится до 02 сентября 2018 года

2. «Гений футбольной цифры»

Где: «Есенин-центр» (переулок Чернышевского, дом 4, стр. 2)

К чемпионату мира по футболу многие музеи подготовили выставки и другие мероприятия, приуроченные к этому празднику. В «Есенин-центре» подходит к завершению выставка, посвященная сыну Сергея Александровича — Константину Есенину, известному футбольному статистику, спортивному журналисту, участнику Великой Отечественной войны. На экспозиции представлены уникальные фотографии, письма, документы семьи Константина Сергеевича.

Выставка продлится до 20 июля 2018 года

3. «Молодежные „униформы“ Москвы»

Где: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Неформалы в Советском союзе были. А какие субкультуры существуют сейчас? Выставка «Молодежные „униформы“ Москвы» разделена на две части — историческую и современную. В исторической представлены фотографии советских неформалов (кадры сделаны признанным советским и российским фотографом Игорем Гавриловым ), а в исторической — работы современных художников и дизайнеров, которые показали субкультуры дня сегодняшнего.

Выставка продлится до 20 августа 2018 года

4. «Советские спортсмены в Великой Отечественной войне»

Где: Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3)

В Музее обороны Москвы представлено несколько залов, в которых находятся уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, рассказывающие об известных и малоизвестных фактах военных лет. Фотовыставка «Советские спортсмены в Великой Отечественной войне» посвящена боевому пути спортсменов, которые вошли в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Среди воинов были победители и призеры чемпионатов страны, мастера спорта, инструкторы, студенты физкультурных университетов. Бойцы ОМСБОН воевали в самых сложных условиях в тылу врага, где требовалась серьезная физическая выносливость.

Выставка продлится до 28 декабря 2018 года

5. «Два портрета в гостях у музея В. А. Тропинина»

Где: Музей В. А Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, стр. 1)

Только этим летом в музее можно увидеть два редких полотна В. А. Тропинина. Это портреты И. В. Тутолмина (1760-1839) и П. Р. Бараша (1824-1879). Работы художника предоставлены Государственным историческим музеем. Увидеть их можно в основной экспозиции музея.

Выставка продлится до конца лета

6. «Спорт и мода»

Где: Музей моды (улица Ильинка, дом 4, Гостиный двор, подъезд 1, этаж 2)

Спортивный стиль в одежде появился в начале XX века. На выставке «Спорт и мода» вы узнаете, как трансформировался спортивный стиль и теперь является неотъемлемой частью нашей повседневной одежды, вечерних нарядов и т.д. В экспозиции также представлены работы современных художников и дизайнеров, которые демонстрируют свое видение спортивной тематики.

Выставка продлится до 29 июля 2018 года

7. «Чайка», долетевшая до звезд»

Где: Музей космонавтики (Проспект Мира, дом 111)

В Музее космонавтики работают несколько интересных «космических» выставок. Среди них — экспозиция, посвященная 55-летию полету Валентины Владимировны Терешковой , «Чайка», долетевшая до звезд». Валентина Владимировна — первая в мире женщина, полетевшая в космос. На выставке представлены архивные фотографии, личные вещи Терешковой и многое другое.

15.07 — последний день работы выставки

Фото © Пресс-служба «Мосгортур»

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