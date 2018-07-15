Третье воскресенье, или Что посмотреть в московских музеях

«Бразилиа: от утопии к столице»

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, строение 1)

Время работы: 10:00–20:00 (кассы закрываются в 19:00)

Более 300 экспонатов — фотографий, карт, макетов, скульптур и аудиовизуальных материалов — расскажут об уникальном городе, столице Бразилии. Посетить эту выставку именно 15 июля будет символично: в этот день пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу. А Бразилия, как известно, — это футбольная страна, дети на улицах с малолетства гоняют мяч, а сборная этой латиноамериканской страны считается самой успешной национальной командой в истории: она пять раз становилась чемпионом мира.

Главный экспонат выставки — макет пилотного плана города архитектора Лусио Косты. Он сделан из панелей с фотографиями высокого разрешения. Основные сооружения представлены в виде объемных фигур. Размер макета составляет шесть на 4,8 метра.

Авторы выставки уделили особое внимание ключевым участникам строительства города. Например, президенту Бразилии Жуселину Кубичеку, урбанисту и автору пилотного плана Лусио Косте, ландшафтному архитектору Роберто Бурле Марксу, художнику и мастеру керамики Атосу Булкао, а также Оскару Нимейеру , чьи постройки стали визитной карточкой города.

«Гений футбольной цифры»

Место: Музей С. А. Есенина (переулок Чернышевского, дом 4, строение 2)

Время работы: 10:00–18:00 (кассы закрываются в 17:00)

Уже не косвенно, а напрямую связана с футбольной темой выставка в Музее С. А. Есенина. Экспозиция «Гений футбольной цифры» посвящена сыну великого русского поэта Константину Есенину. Он работал спортивным журналистом и статистиком.

Экспозиция поделена на две части. В первом зале можно узнать о матери Константина и первой официальной жене Сергея Есенина Зинаиде Райх, а также о Всеволоде Мейерхольде , в доме которого прошло детство Константина. Здесь представлены редкие снимки, документы, письма и предметы быта, принадлежавшие Райх и Мейерхольду. Второй зал посвящен пути Константина Есенина во время Великой Отечественной войны и его профессиональной деятельности. Посетители увидят раритетные материалы, предоставленные семьей сына поэта.

«Генеральная репетиция»

Место: Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25)

Время работы: 12:00–21:00 (кассы закрываются в 20:30)

«Генеральная репетиция» — междисциплинарный проект фонда V-A-C и Московского музея современного искусства. Он заимствует структуру и приемы театральной постановки и пересматривает устоявшиеся способы экспонирования искусства и взаимодействия со зрителями. Авторы выставки предлагают посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, у которых есть биография, характер и роли, меняющиеся в зависимости от сценария. Проект разбили на три акта.

В воскресенье можно будет увидеть акт второй под названием «Метафизика из будущего». Это постановка философа и теоретика литературы Армена Аванесяна, основанная на его книге. В залах музея произведения искусства разыграют 11 сцен о традиционных понятиях философии, сформировавших западное мышление. Автор пытается дать этим понятиям определения, которые, по его мнению, позволили бы лучше ориентироваться в нашей эпохе, наполненной неопределенностью.

Выставка «Генеральная репетиция» — это живой организм, который меняется под воздействием среды. Это и перформансы, и концерты, и кинопоказы, и лекции, и дискуссии.

«Ведутся революционные работы»

Место: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10/2)

Время работы: 12:00–21:00 (кассы закрываются в 20:30)

После посещения филиала музея на Петровке продолжить путешествие по музеям можно в здании на Гоголевском бульваре. Здесь свои работы представили участники стратегического проекта Московской международной биеннале молодого искусства. Они поразмышляли о том, что может стать формой протеста в цифровую эпоху, и что может считаться насилием в цифровом пространстве.

На выставке представлены различные жанры искусства — от текста и перформанса до звуковой инсталляции. Цифровую форму художественного языка авторы выбирают как оптимальную стратегию борьбы с новыми способами виртуального подавления и манипулирования, появившимися в XXI веке. Художники фокусируются на социальном, культурном, историческом, гендерном аспектах идентичности в контексте постцифрового общества.

«Русская деревянная скульптура XIX–XXI веков»

Место: Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)

Время работы: 11:00–19:00 Искусство, устав от цифровых технологий, вновь обращается к средневековой традиции. Природные материалы, в частности дерево, становятся все более популярными среди художников. Именно деревянная скульптура хранит личное прикосновение скульптора, обладает аурой подлинности и витальности.

Посетители выставки увидят произведения русских авторов XIX века, а также деревянные скульптуры Сергея Коненкова, Александра и Марии Бургановых, Виктора Корнеева , Анатолия Комелина, Ольги Калиты из собрания музея «Дом Бурганова», Музея С. Т. Коненкова и частных коллекций.

«Мягкая грань»

Время работы: 12:00–19:00 «Мягкая грань» — это совместный проект художников Анатолия Осмоловского и Александра Голынского. Название выставки отсылает нас к направлению живописи жестких контуров (hard-edge painting) — практикам геометрической и постживописной абстракции конца 1950–1960-х годов. Авторы обращаются к исследованию наследия модернизма. Выставка проходит в рамках параллельной программы шестой Московской международной биеннале молодого искусства.

Анатолий Осмоловский облачает скульптуры Вадима Сидура в брезентовые чехлы. Этот радикально формалистский жест автора парадоксальным образом выявляет глубокое противоречие, связанное с присутствием модернистского искусства в современном контексте. Модернистское искусство часто забывает про первоначальные цели и сводится к иллюстрации идеологических и историко-культурных нарративов. Осмоловский освобождает произведения из этого спекулятивного оборота и возвращает их к идее чистой формы. Александр Голынский по-своему интерпретирует идею чистого восприятия формы. Наслоение разноцветного целлофана, текстуры синтетических пленок, формы рулонов отсылают к эстетике живописи жестких контуров. Кроме того, работы Голынского можно соотнести и с практиками Вадима Сидура, который использовал в своих композициях индустриальные изделия и материалы.

«Collection Biomus / О жизни, смерти и деревьях»

Место: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (Малая Грузинская улица, дом 15)

Время работы: 11:00–18:00 (кассы закрываются в 17:00)

Организаторы выставки уже признали ее одной из самых неоднозначных и философских за всю историю существования музея. Впрочем, название говорит само за себя — «Collection Biomus / О жизни, смерти и деревьях». Это совместный проект музея и группы шведских художников.

Своими взглядами на вечные темы поделились Карин Карлссон , Йоран Остерман, Ульрика Кристель, Томас Лиден, Мия Мальмлеф, Маттиас Фагерхольм, Ларс-Йоран Евдокимчиков-Малмквист и Галина Евдокимчикова-Малмквист.

На выставке представлены живописные работы, гравюры и графика. На них запечатлены пейзажи, деревья, цветы, травы и животные, которые стали для авторов отправными точками в размышлениях о жизни и смерти, о памяти и красоте.

Центральный объект выставки — это огромная картина, на которой изображен анатомический экспонат Биологического музея, одна из стадий развития плода человека. Художницу Карин Карлсcон поразила поза плода: одна рука под ухом, вторая как будто прикрывает глаза. Автор увидела в нем современного человека, который пытается спрятаться от того, что его окружает. Эта картина получила название «Обнаженный». Она о каждом из нас. Ведь все мы периодически подвергаемся вмешательствам в личную жизнь и стараемся от них загородиться.

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