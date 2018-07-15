В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцин

Минск, 14 июля / Синьхуа / — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич