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В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцин
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В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцин 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 14 июля /Синьхуа/ — В Художественной галерее Михаила Савицкого сегодня начала работу выставка китайской живописи «Впечатления от жилых домов Чунцина». Проект проходит в рамках Дней культуры и туризма города Чунцин. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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