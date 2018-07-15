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Экспонаты из Железноводска появятся в музее «Россия — моя история»
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Экспонаты из Железноводска появятся в музее «Россия — моя история»
Ревизор.ru
52 минуты назад
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Ревизор.ru
Посетители этой экспозиции узнают о первых поселенцах этого города, познакомятся с его историей, с красочными легендами, которые к нему относятся, увидят артефакты, обнаруженные археологами. Экспозиция будет открыта в сентябре.
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