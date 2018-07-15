Музей-галерея Евгения Евтушенко будет работать бесплатно в день 86-летия со дня рождения поэта 

В день 86-летия со дня рождения поэта Евгения Евтушенко, 18 июля, будет организован свободный вход в музей-галерею его имени — один из отделов Музея современной истории России. Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с коллекцией произведений живописи, графики и скульптуры, которую поэт собирал в течение жизни.
В музее-галерее представлены работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Нико Пиросмани, Хуана Миро и других известных художников XX–XXI веков. Многие экземпляры коллекции — это личные подарки авторов Евгению Евтушенко. Эту коллекцию Евтушенко передал в дар Российской Федерации в 2010 году.
Помимо картин и скульптур, посетители галереи увидят цикл авторских фотографий Евгения Евтушенко «Мое человечество», сделанных поэтом в путешествиях по миру.
Кроме того, 19 июля в Культурном центре ЗИЛ пройдет вечер памяти поэта, участники которого услышат произведения Евгения Евтушенко и песни на его стихотворения. Вход на мероприятие бесплатный.