На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

Памятник знаменитому поэту Евгению Евтушенко открыли в городе Зима Иркутской области в день его рождения, 18 июля. Скульптуру установили рядом со школой, где учился поэт.

По данным РИА Новости, автор монумента — Евгений Скачков — стал первым скульптором, установившим в России памятник Евгению Евтушенко.

Помимо памятника, в Приангарье открылась художественная выставка, на которой представлены снимки Евтушенко из альбома близкого друга поэта Николая Зимина . Также в Иркутске прошла презентация книги журналиста Арнольда Харитонова «Я вам необходим», где собраны интервью с поэтом, статьи и воспоминания о нем.

Знаменитый советский поэт Евгений Евтушенко родился в 1932 году в городе Зима Иркутской области. Автор многочисленных стихотворений и поэм, Евтушенко является обладателем множества международных литературных премий. Его произведения переведены более чем на 70 языков мира. Скончался поэт 1 апреля 2017 года.