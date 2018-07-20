В Приангарье установлен памятник поэту, почетному жителю Иркутской области и города Зимы Евгению Евтушенко

В Приангарье установлен памятник поэту, почетному жителю Иркутской

области и города Зимы Евгению Евтушенко . В торжественной церемонии

открытия на родине поэта, в городе Зиме принял участие заместитель

Губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов

— Мы с вами являемся свидетелями по-настоящему исторического момента.

Памятник великому советскому, русскому поэту Евгению Александровичу

Евтушенко — это шаг для сохранения памяти о выдающемся литераторе

современности не только для нас, его земляков, но и для всей России.

Жизнь поэта была тесно связана с вашим городом. В годы Великой

Отечественной войны во время эвакуации он здесь жил и учился в зиминской

начальной школе №2. И этот небольшой период времени оставил глубокий

след в его сознании и нашел отражение во многих его произведениях.

Зиминцы тоже помнят и любят своего великого поэта. В 1993 году, накануне

празднования 250-летия Зимы, Евгению Александровичу было присвоено

звание «Почетный гражданин города Зимы». В 2001 году в городе открылся

Дом-музей поэзии, который сегодня является местом настоящего

паломничества для почитателей его таланта. Уверен, что памятник

знаменитому земляку станет знаковым для многих ценителей поэзии, —

подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Памятник поэту создал известный скульптор Евгений Скачков , автор

семиметровой скульптуры всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ. Он создал в Приангарье десятки

мемориальных комплексов и досок, барельефы его работы украшают фасады

многих зданий Иркутска. По замыслу мастера, поэт признается в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской

ГЭС, на строительстве которой трудился тогда еще будущий скульптор.

Работал Евгений Скачков над скульптурой в течение года.

Скульптура установлена в Зиме, на площади рядом со школой, где Евгений Евтушенко учился до возвращения в Москву в 1944 году.

В рамках памятных мероприятий Дмитрий Чернышов принял участие в открытии

фотовыставки, посвященной жизни Евгения Евтушенко. Автор выставки —

фотограф, близкий друг семьи поэта Николай Зимин . На выставке

представлены снимки из семейного альбома фотографа, на которых Евгений

Евтушенко запечатлен во время приездов в родной город. Также Дмитрий

Чернышов побывал на открытии выставки участников V конкурса книжной

графики «Откуда родом я…» в Доме-музее поэзии Е. А. Евтушенко. Конкурс

проводится администрацией Зиминского муниципального городского

образования и Зиминской детской художественной школой имени

Валентина Брызгалова. В прошлом году конкурс вышел на всероссийский

уровень, в нем приняли участие художники из Краснодара, с Урала и Сахалина. В этом году для оценки жюри прислано 134 работы. Возраст

участников — от 7 до 69 лет. Участники конкурса создают иллюстрации

творчества поэта, сюжетные композиции из жизни Евгения Евтушенко, рисуют

военное детство поэта и его первые пробы в качестве

режиссера-постановщика фильма «Детский сад», портретные зарисовки. В 2017 году выставка стала передвижной — она побывала в нескольких городах

Приангарья.