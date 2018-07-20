В Приангарье установлен памятник поэту, почетному жителю Иркутской
области и города Зимы Евгению Евтушенко. В торжественной церемонии
открытия на родине поэта, в городе Зиме принял участие заместитель
Губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.
— Мы с вами являемся свидетелями по-настоящему исторического момента.
Памятник великому советскому, русскому поэту Евгению Александровичу
Евтушенко — это шаг для сохранения памяти о выдающемся литераторе
современности не только для нас, его земляков, но и для всей России.
Жизнь поэта была тесно связана с вашим городом. В годы Великой
Отечественной войны во время эвакуации он здесь жил и учился в зиминской
начальной школе №2. И этот небольшой период времени оставил глубокий
след в его сознании и нашел отражение во многих его произведениях.
Зиминцы тоже помнят и любят своего великого поэта. В 1993 году, накануне
празднования 250-летия Зимы, Евгению Александровичу было присвоено
звание «Почетный гражданин города Зимы». В 2001 году в городе открылся
Дом-музей поэзии, который сегодня является местом настоящего
паломничества для почитателей его таланта. Уверен, что памятник
знаменитому земляку станет знаковым для многих ценителей поэзии, —
подчеркнул Дмитрий Чернышов.
Памятник поэту создал известный скульптор Евгений Скачков, автор
семиметровой скульптуры всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ. Он создал в Приангарье десятки
мемориальных комплексов и досок, барельефы его работы украшают фасады
многих зданий Иркутска. По замыслу мастера, поэт признается в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской
ГЭС, на строительстве которой трудился тогда еще будущий скульптор.
Работал Евгений Скачков над скульптурой в течение года.
Скульптура установлена в Зиме, на площади рядом со школой, где Евгений Евтушенко учился до возвращения в Москву в 1944 году.
В рамках памятных мероприятий Дмитрий Чернышов принял участие в открытии
фотовыставки, посвященной жизни Евгения Евтушенко. Автор выставки —
фотограф, близкий друг семьи поэта Николай Зимин. На выставке
представлены снимки из семейного альбома фотографа, на которых Евгений
Евтушенко запечатлен во время приездов в родной город. Также Дмитрий
Чернышов побывал на открытии выставки участников V конкурса книжной
графики «Откуда родом я…» в Доме-музее поэзии Е. А. Евтушенко. Конкурс
проводится администрацией Зиминского муниципального городского
образования и Зиминской детской художественной школой имени
Валентина Брызгалова. В прошлом году конкурс вышел на всероссийский
уровень, в нем приняли участие художники из Краснодара, с Урала и Сахалина. В этом году для оценки жюри прислано 134 работы. Возраст
участников — от 7 до 69 лет. Участники конкурса создают иллюстрации
творчества поэта, сюжетные композиции из жизни Евгения Евтушенко, рисуют
военное детство поэта и его первые пробы в качестве
режиссера-постановщика фильма «Детский сад», портретные зарисовки. В 2017 году выставка стала передвижной — она побывала в нескольких городах
Приангарья.