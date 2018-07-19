В Зиме установили первый в России памятник поэту Евгению Евтушенко

Скульптуру расположили на площади рядом со школой, где он учился до 1944 года.

Памятник поэту создал известный иркутский скульптор Евгений Скачков , автор семиметрового всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ. По замыслу мастера, поэт признаётся в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской ГЭС , на строительстве которой тогда трудился. На создание скульптуры у него ушёл год.

Кроме памятника, 18 июля в Зиме открыли фотовыставку, посвященную жизни Евгения Евтушенко. Её автор выставки — фотограф, близкий друг семьи поэта Николай Зимин . На выставке представлены снимки из семейного альбома фотографа, на которых Евгений Евтушенко запечатлён во время приездов в родной город.

Ещё одна выставка открылась в этот день в доме-музее поэта. Её экспонаты — работы участников V конкурса книжной графики «Откуда родом я… ». Конкурс организовала Зиминская детская художественная школа имени Валентина Брызгалова при поддержке местной администрации.

В прошлом году он вышел на всероссийский уровень, в нём приняли участие художники из Краснодара, с Урала и Сахалина. В этом году для оценки жюри прислано 134 работы. Возраст участников — от 7 до 69 лет. Они создают иллюстрации к произведениям Евгения Евтушенко, сюжетные композиции из жизни поэта, портретные зарисовки. В 2017 году выставка стала передвижной — она побывала в нескольких городах Приангарья.