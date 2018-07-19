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В Зиме установили первый в России памятник поэту Евгению Евтушенко
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В Зиме установили первый в России памятник поэту Евгению Евтушенко 

АиФ Иркутск 17 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Скульптуру расположили на площади рядом со школой, где он учился до 1944 года.
Памятник поэту создал известный иркутский скульптор Евгений Скачков, автор семиметрового всадника на коне, установленной на въезде в Усть-Ордынский Бурятский округ. По замыслу мастера, поэт признаётся в любви к своей малой родине. Евгений Скачков впервые увидел поэта на Красноярской ГЭС, на строительстве которой тогда трудился. На создание скульптуры у него ушёл год.
Кроме памятника, 18 июля в Зиме открыли фотовыставку, посвященную жизни Евгения Евтушенко. Её автор выставки — фотограф, близкий друг семьи поэта Николай Зимин. На выставке представлены снимки из семейного альбома фотографа, на которых Евгений Евтушенко запечатлён во время приездов в родной город.
Ещё одна выставка открылась в этот день в доме-музее поэта. Её экспонаты — работы участников V конкурса книжной графики «Откуда родом я… ». Конкурс организовала Зиминская детская художественная школа имени Валентина Брызгалова при поддержке местной администрации.
В прошлом году он вышел на всероссийский уровень, в нём приняли участие художники из Краснодара, с Урала и Сахалина. В этом году для оценки жюри прислано 134 работы. Возраст участников — от 7 до 69 лет. Они создают иллюстрации к произведениям Евгения Евтушенко, сюжетные композиции из жизни поэта, портретные зарисовки. В 2017 году выставка стала передвижной — она побывала в нескольких городах Приангарья.
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