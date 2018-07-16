Победителям ЧМ-2018 подарили вино с картинами русских художников

Франко-российская торговая промышленная палата не осталась в стороне от чемпионата мира по футболу и в честь блистательной победы сборной Франции сделала чемпионам щедрый подарок. Сразу после окончания матча игроки сильнейшей сборной мира получили 25 ящиков вина из Бордо с картинами русских и советских художников на этикетках — именно благодаря дизайну винный комплект Art Russe Sant-Emilion Grand Cru стал популярным (не стоит, конечно, забывать и о гастрономическом удовольствии от самого вина).

Авторами проекта стали винный консультант Луи Митжавиль и архитектор Жан Нувель . Эта идея появилась относительно недавно: и ее главная задача — показать разнообразие течений русского изобразительного искусства. На каждой бутылке настоящее произведение — от Ильи Репина до Гелия Коржева. Каждый год 12 живописных работ XIX-XX веков из собрания фонда Art Russe отбираются для создания новых этикеток Château La Grace Dieu Des Prieurs. Стоит отметить, что цена одного набора вин составляет примерно 87 тысяч рублей.

"Мы от души поздравляем Дидье Дишама и всех игроков с заслуженной и долгожданной победой, — заявил член экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Андрей Филатов . — На всем протяжении чемпионата сборная Франции демонстрировала настоящий чемпионский футбол — высококлассный, блистательный и виртуозный, именно такой, какой ожидаешь от сильнейшей команды мира. Футбол, возведенный до степени искусства и доставившей огромное удовольствие всем зрителям чемпионата".

Справка «РГ»