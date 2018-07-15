Русское искусство для французской сборной 

В честь блистательной победы сборной Франции по футболу Франко-российская торгово-промышленная палата учредила приз чемпионам. Участники сильнейшей команды мира стали обладателями уникального винного комплекта Art Russe Sant-Emilion Grand Cru. 25 ящиков вина из Бордо с картинами русских художников на этикетках были доставлены членам французской сборной сразу по окончании победного матча.
Французское гран крю Art Russe из Санкт-Эмильона получило широкую известность благодаря произведениям русской и советской живописи, которые используются для оформления мелизимов шато. От Ильи Репина до Гелия Коржева — ежегодно 12 живописных работ XIX-XX веков из собрания фонда Art Russe отбираются для создания новых этикеток Château La Grace Dieu Des Prieurs.
«Мы от души поздравляем Дидье Дишама и всех игроков с заслуженной и долгожданной победой, — заявил член Экономического Совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Андрей Филатов. — На всем протяжении чемпионата сборная Франции демонстрировала настоящий чемпионский футбол — высококлассный, блистательный и виртуозный, именно такой, какой ожидаешь от сильнейшей команды мира. Футбол, возведенный до степени искусства и доставившей огромное удовольствие всем зрителям чемпионата». 15 июля 2018 года CHÂTEAU La Grace Dieu Des Prieurs основано в 1885 году. Расположенного в древнейшей винодельческой зоне Франции — регионе Сант-Эмильон. В 2014-2017 годах в шато реализованы масштабные преобразования, направленные на сохранение традиций французского виноделия в сочетании с инновациями, внедряемыми в производство для достижения наивысшего уровня вин. Авторы проекта — винный консультант Луи Митжавиль и архитектор Жан Нувель. Произведения русского изобразительного искусства ХIХ-ХХ веков используются в дизайне продукции виноградарского хозяйства Château LA GRACE DIEU DES PRIEURS с 2017 года в рамках соглашения между шато и Фондом Art Russe, владеющем одной из крупнейших коллекций русской живописи. В дизайне миллезима 2014 использованы произведения Виктора Васнецова, Ильи Репина, Филиппа Малявина, Владимира Серова, Николая Фешина, Федора Решетникова и других художников. Миллезим 2015 иллюстрирован работами Ильи Репина, Николая Рериха, Гелия Коржева, Мая Данцига, братьев Ткачевых, Петра Оссовского и других мастеров русской и советской живописи. Выбор картин для дизайна продукции Château La Grâce Dieu des Prieurs обусловлен задачей показать разнообразие течений русского изобразительного искусства.