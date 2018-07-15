Русское искусство для французской сборной

В честь блистательной победы сборной Франции по футболу Франко-российская торгово-промышленная палата учредила приз чемпионам. Участники сильнейшей команды мира стали обладателями уникального винного комплекта Art Russe Sant-Emilion Grand Cru. 25 ящиков вина из Бордо с картинами русских художников на этикетках были доставлены членам французской сборной сразу по окончании победного матча.

Французское гран крю Art Russe из Санкт-Эмильона получило широкую известность благодаря произведениям русской и советской живописи, которые используются для оформления мелизимов шато. От Ильи Репина до Гелия Коржева — ежегодно 12 живописных работ XIX-XX веков из собрания фонда Art Russe отбираются для создания новых этикеток Château La Grace Dieu Des Prieurs.