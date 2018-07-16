Первый морской салон во Владивостоке украсит шествие Нептуна

Первый Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года во Владивостоке накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе ДВФУ на острове Русский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росконгресса. В рамках события во Владивостоке запланирована обширная культурная программа, которая будет наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий — театральные премьеры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и выставки.

— Жители Дальнего Востока России неотъемлемо связаны с морской стихией, поэтому большинство событий будет посвящено этой тематике. Надеюсь, участники МДМС-2018 смогут не только плодотворно поработать на деловой площадке, но и насладиться богатой культурой Приморского края, — отметил советник Президента РФ Антон Кобяков

В первый день в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева состоится тематическая экскурсия «На пути к Великому океану». Участники смогут познакомиться с экспонатами музея, а также проникнуться атмосферой морских экспедиций конца XIX — начала XX века. 27 июля, во второй день, Приморский краевой драматический театр молодежи представит премьеру спектакля «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина . На Спортивной набережной во Владивостоке запланирована концертная программа, а также будет организована выставка работ юных художников Дальнего Востока и Китая.

В рамках выставки художники напишут картину «Волна вдохновения» длиной 5 метров. В этот же день начнет свою работу открытый кинотеатр «О море, творчестве и людях». Участники Салона смогут на свежем воздухе увидеть работы победителей XIV Международного телевизионного фестиваля морской документалистики «Человек и море».

28 июля в рамках культурно-концертной программы «Парус мечты» состоятся экскурсии на учебный трехмачтовый корабль «Паллада» и в Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. А на территории Морского вокзала Владивостока пройдет концерт творческих коллективов Приморского края. Также в третий день Салона по улицам столицы Приморья пройдет театрализованное шествие Нептуна и его свиты. Гости салона смогут посетить интерактивные площадки, книжную выставку-ярмарку и принять участие в анимационной программе Приморского театра кукол. В дни МДМС-2018 на острове Русский будет работать пленэр «Лето на русском — 2018», где приморские художники представят публике свои работы. В период проведения Салона гости Владивостока смогут посетить постоянные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Среди экспонентов выставки — знаменитые художники Иван Айвазовский Алексей Боголюбов , Лев Лагорио и другие.

В галерее будет организован лекторий «Марина в русской и приморской живописи XIX — начала XX века». Научные сотрудники проведут лекции научно-популярного характера: «Морские мотивы в творчестве приморских художников», «Корабль как художественный образ в живописи», «Айвазовский — великий маринист».

29 июля культурная программа Международного дальневосточного морского салона завершится концертом и театрализованным представлением в честь Дня Военно-Морского Флота России. Подробнее на официальном сайте мероприятия: www.ifemshow.org.