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Посвященный «Городу будущего» пленэр пройдет в 80 культурных центрах столицы
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Посвященный «Городу будущего» пленэр пройдет в 80 культурных центрах столицы 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
Акция «Московский пленэр» пройдет в культурных центрах столицы 21 июля. В бесплатных уроках живописи смогут участвовать все желающие, москвичи смогут посетить более 80 занятий в необычных местах. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.
"Темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью", — рассказали в пресс-службе дирекции культурных центров московского департамента культуры.
По данным представителей учреждения, все необходимые инструменты — мольберты, холсты, краски и фартуки — бесплатно выдадут на месте. Предполагается, что участвовать в акции будут 2,5 тысячи человек, включая известных художников, помогут с организацией и магазины для творчества, а также галереи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Один из пленэров пройдет в Ватутинках на крыше торгового центра. Занятие состоится с 17:00 до 19:00. Преподаватель расскажет новичкам об основах живописи и научит основным приемам. Вход на занятие без предварительной регистрации.
Необычный пленэр запланировали в парке «Северное Тушино» в культурном центре «Салют». Там художники пофантазируют на тему развития судоходства напротив Северного Речного вокзала. Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется.
В парке «Северные Дубки» участники смогут нарисовать город будущего, в котором технологии тесно связаны с миром природы. Занятие начнется в 11:30, сбор у детской игровой зоны. Регистрация на урок не требуется.
Зарисовки карандашом будут делать участники мероприятия перед культурным центром «Москвич». Они попробуют представить, как будет выглядеть здание в 2020 году. Пленэр пройдет с 12:00 до 14:00. Потребуется регистрация.
В центре столицы занятия по рисованию организуют на территории особняка XVIII века. Участники с помощью акварели нарисуют будущее старинного дома, в котором располагается культурный центр «Гайдаровец». Уроки пройдут с 15:00 до 18:00, посетить их можно по предварительной регистрации.
Подробное расписание занятий можно найти здесь. Выставка работ участников пленэра пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич».
По данным пресс-службы культурных центров, в экспозицию войдут около 500 картин. Их повесят в выставочных залах и покажут на плазменных панелях. Экспозиция станет крупнейшей выставкой работ непрофессионалов.
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