Уроки живописи на открытом воздухе пройдут в Москве 21 июля

Более 80 бесплатных занятий по живописи пройдут в столице 21 июля в рамках городской акции «Московский пленэр», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Городская акция «Московский пленэр» пройдет в столице 21 июля. В этот день все культурные центры столичного департамента культуры проведут для всех желающих массовые уроки живописи на открытом воздухе. В городе пройдет более 80 бесплатных занятий в необычных местах», — добавляется в сообщении.

На сайте отмечается, что вход на все занятия будет бесплатный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.

«Темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте. В этом году к акции присоединятся более 2,5 тысячи участников, среди которых известные художники, магазины для творчества, галереи», — отмечается в материале.

Кроме того, те, кто хочет запечатлеть свой город будущего с высоты птичьего полета, смогут посетить занятия от центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО. Занятие пройдет на крыше торгового центра, по адресу: поселение Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, дом 2. Урок пройдет с 17:00 до 19:00, здесь всем участникам выдадут мольберты, кисти и краски, а преподаватель расскажет об основах живописи и научит основным приемам всех желающих. Вход на занятие без предварительной регистрации.

Еще один необычный пленэр пройдет на территории парка «Северное Тушино», его организует культурный центр «Салют» . Художники соберутся напротив Северного Речного вокзала, чтобы обыграть идеи развития судоходства и изобразить пейзаж футуристического города.

Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками, которые будут находиться на мостике у памятника адмиралу Ушакову на набережной канала имени Москвы. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется.