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Уроки живописи на открытом воздухе пройдут в Москве 21 июля
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Уроки живописи на открытом воздухе пройдут в Москве 21 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 80 бесплатных занятий по живописи пройдут в столице 21 июля в рамках городской акции «Московский пленэр», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Городская акция «Московский пленэр» пройдет в столице 21 июля. В этот день все культурные центры столичного департамента культуры проведут для всех желающих массовые уроки живописи на открытом воздухе. В городе пройдет более 80 бесплатных занятий в необычных местах», — добавляется в сообщении.
На сайте отмечается, что вход на все занятия будет бесплатный, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.
«Темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте. В этом году к акции присоединятся более 2,5 тысячи участников, среди которых известные художники, магазины для творчества, галереи», — отмечается в материале.
Кроме того, те, кто хочет запечатлеть свой город будущего с высоты птичьего полета, смогут посетить занятия от центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО. Занятие пройдет на крыше торгового центра, по адресу: поселение Десеновское, улица 6-я Нововатутинская, дом 2. Урок пройдет с 17:00 до 19:00, здесь всем участникам выдадут мольберты, кисти и краски, а преподаватель расскажет об основах живописи и научит основным приемам всех желающих. Вход на занятие без предварительной регистрации.
Еще один необычный пленэр пройдет на территории парка «Северное Тушино», его организует культурный центр «Салют». Художники соберутся напротив Северного Речного вокзала, чтобы обыграть идеи развития судоходства и изобразить пейзаж футуристического города.
Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками, которые будут находиться на мостике у памятника адмиралу Ушакову на набережной канала имени Москвы. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется.
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