Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля 

Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках второго общегородского пленэра, который пройдет 21 июля. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«Городская акция «Московский пленэр» пройдет в столице 21 июля. В этот день все культурные центры столичного департамента культуры проведут для всех желающих массовые уроки живописи на открытом воздухе. В городе пройдет более 80 бесплатных занятий в необычных местах. Вход на все занятия бесплатный, в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация», — говорится в сообщении.
Как поясняется, темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте. В этом году к акции присоединятся более 2,5 тыс. участников, среди которых известные художники, магазины для творчества, галереи.
Одно из занятий пройдет на крыше торгового центра, располженного по адресу: поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, с 17:00 до 19:00. Вход на занятие без предварительной регистрации. Еще один пленэр пройдет на территории парка «Северное Тушино», его организует культурный центр «Салют». Художники соберутся напротив Северного Речного вокзала. Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками, которые будут находиться на мостике у памятника адмиралу Ушакову на набережной канала имени Москвы. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется. В парке «Северные Дубки» занятие начнется в 11:30, сбор у детской игровой зоны. Регистрация на урок также не требуется.
Кроме того, плэнер пройдет перед культурным центром «Москвич» с 12:00 до 14:00 по адресу: Волгоградский проспект, д. 46/15, для участия необходимо пройти регистрацию. А в центре Москвы занятия по рисованию организуют на территории особняка XVIII в., в котором расположен дом культуры «Гайдаровец». Уроки пройдут с 15:00 до 18:00, посетить их можно по предварительной регистрации.
«По завершении городского пленэра все участники смогут представить свои картины для участия в совместной выставке. Она пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич». Планируется, что в экспозицию войдет около 500 картин, расположенных как в выставочных залах, так и на плазменных панелях, — она станет одной из крупнейших городских выставок работ непрофессионалов», — заключили в материале.