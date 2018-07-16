Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля

Более 80 бесплатных уроков рисования проведут в рамках второго общегородского пленэра, который пройдет 21 июля. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Городская акция «Московский пленэр» пройдет в столице 21 июля. В этот день все культурные центры столичного департамента культуры проведут для всех желающих массовые уроки живописи на открытом воздухе. В городе пройдет более 80 бесплатных занятий в необычных местах. Вход на все занятия бесплатный, в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация», — говорится в сообщении.

Как поясняется, темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте. В этом году к акции присоединятся более 2,5 тыс. участников, среди которых известные художники, магазины для творчества, галереи.

Одно из занятий пройдет на крыше торгового центра, располженного по адресу: поселение Десеновское, ул. 6-я Нововатутинская, д. 2, с 17:00 до 19:00. Вход на занятие без предварительной регистрации. Еще один пленэр пройдет на территории парка «Северное Тушино», его организует культурный центр «Салют» . Художники соберутся напротив Северного Речного вокзала. Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками, которые будут находиться на мостике у памятника адмиралу Ушакову на набережной канала имени Москвы. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется. В парке «Северные Дубки» занятие начнется в 11:30, сбор у детской игровой зоны. Регистрация на урок также не требуется.

Кроме того, плэнер пройдет перед культурным центром «Москвич» с 12:00 до 14:00 по адресу: Волгоградский проспект, д. 46/15, для участия необходимо пройти регистрацию. А в центре Москвы занятия по рисованию организуют на территории особняка XVIII в., в котором расположен дом культуры «Гайдаровец». Уроки пройдут с 15:00 до 18:00, посетить их можно по предварительной регистрации.

«По завершении городского пленэра все участники смогут представить свои картины для участия в совместной выставке. Она пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич». Планируется, что в экспозицию войдет около 500 картин, расположенных как в выставочных залах, так и на плазменных панелях, — она станет одной из крупнейших городских выставок работ непрофессионалов», — заключили в материале.