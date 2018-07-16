Массовый пленэр пройдет в столице 21 июля

МОСКВА, 16 июля. / ТАСС /. Акция «Московский пленэр» пройдет в Москве 21 июля. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, ее участники смогут запечатлеть город с высоты птичьего полета и сделать набросок старинного особняка.

"Темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте", — цитирует портал пресс-службу дирекции культурных центров департамента культуры Москвы.

Во втором общегородском пленэре смогут принять участие все желающие, ожидается, что к акции присоединятся более 2,5 тыс. участников.

Запечатлеть Москву с высоты птичьего полета смогут посетители занятия от центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО: пленэр пройдет на крыше торгового центра. Культурный центр «Салют» проведет занятие напротив Северного Речного вокзала: художники смогут обыграть идеи развития судоходства, а также изобразить пейзаж футуристического города. В центре Москвы занятия по рисованию пройдут на территории особняка в стиле классицизма XVIII века — доме действительного статского советника Василия Толстого. Пленэры также пройдут в парке «Северные Дубки», перед культурным центром «Москвич».

Все участники занятий смогут представить свои картины для участия в выставке. Планируется, что в экспозицию, которая будет представлена с 14 по 31 августа, войдет около 500 картин.