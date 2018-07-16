Ещё
Массовый пленэр пройдет в столице 21 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Массовый пленэр пройдет в столице 21 июля 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Акция «Московский пленэр» пройдет в Москве 21 июля. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, ее участники смогут запечатлеть город с высоты птичьего полета и сделать набросок старинного особняка.
"Темой второго московского пленэра в этом году станет «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте", — цитирует портал пресс-службу дирекции культурных центров департамента культуры Москвы.
Во втором общегородском пленэре смогут принять участие все желающие, ожидается, что к акции присоединятся более 2,5 тыс. участников.
Запечатлеть Москву с высоты птичьего полета смогут посетители занятия от центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО: пленэр пройдет на крыше торгового центра. Культурный центр «Салют» проведет занятие напротив Северного Речного вокзала: художники смогут обыграть идеи развития судоходства, а также изобразить пейзаж футуристического города. В центре Москвы занятия по рисованию пройдут на территории особняка в стиле классицизма XVIII века — доме действительного статского советника Василия Толстого. Пленэры также пройдут в парке «Северные Дубки», перед культурным центром «Москвич».
Все участники занятий смогут представить свои картины для участия в выставке. Планируется, что в экспозицию, которая будет представлена с 14 по 31 августа, войдет около 500 картин.
ТАСС: последние новости
Выставка "АгроОмск-2018" будет посвящена повышению плодородия земель Павильон "Мажлис Катар" в честь ЧМ-2022 открылся в столичном Парке Горького Матч Россия - Хорватия в Ленобласти смотрят на фестивале байкеров и празднике Иван Купала
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос
Актеры, которых мы потеряли в 20188
Советские фильмы, которые стоит показать детям6
Самые плохо одетые российские звезды38
Как появлялись логотипы киностудий
Видео
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:52
Как появлялись логотипы киностудий
Кино
02:36
Юрий Никулин придумал историю про грабеж
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение