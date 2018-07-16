Пушкинская галерея Железноводска стала втрое популярней после реставрации

Посещаемость Пушкинской галереи в Железноводске увеличилась почти втрое, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Директор галереи Эльвира Захарян рассказала о росте популярности объекта культурного наследия. Она связывает его с реставрацией галереи и проведением «Курортных вечеров» на открытой сцене.

«Был сделан сравнительный анализ работы галереи за последние 4 года, который показал, что в нынешнем году концерты, спектакли и выставки стали посещать больше людей — наши показатели выросли почти втрое», — рассказала Эльвира Захарян.