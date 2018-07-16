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Пушкинская галерея Железноводска стала втрое популярней после реставрации
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Пушкинская галерея Железноводска стала втрое популярней после реставрации 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Посещаемость Пушкинской галереи в Железноводске увеличилась почти втрое, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Директор галереи Эльвира Захарян рассказала о росте популярности объекта культурного наследия. Она связывает его с реставрацией галереи и проведением «Курортных вечеров» на открытой сцене.
«Был сделан сравнительный анализ работы галереи за последние 4 года, который показал, что в нынешнем году концерты, спектакли и выставки стали посещать больше людей — наши показатели выросли почти втрое», — рассказала Эльвира Захарян.
Реставрация Пушкинской галереи обошлась краевому бюджету в 20 миллионов рублей. Она проходила в два этапа и включала в себя ремонт фасада, витражных окон и кровли. Работы проходили под контролем губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Теперь местные власти планируют отремонтировать галерею изнутри.
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