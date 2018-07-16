Куда сходить в Омске 16, 17, 18 и 19 июля

В Омске стоит жаркая погода, в каком уютном местечке можно спрятаться от палящих лучей и отлично провести время с друзьями или второй половинкой, узнаете из афиши «Пульс Live».

16 июля, понедельник

Сделайте себе шикарный подарок: посетите консультационно-оздоровительной центр «Ом Шанти», специалисты которого предлагают spa-программы: шоколадное и водорослевое обертывания, потрясающие массажи, а также «улётные» аюрведические и другие релаксирующие процедуры. Адрес «Ом Шанти»: ул. Красный Путь, 145. Тел. : 50-50-34.

С 16 по 22 июля в 10:00 в парке на «На Королёва» пройдет Сибирская агротехническая выставка-ярмарка. Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, АО «Агентство развития и инвестиций Омской области». Целью этой выставки является демонстрация и внедрение последних достижений агропромышленного комплекса (АПК), поддержка развития нац. программ в области АПК. В рамках программы будут конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам в АПК, а также конкурсы профессионального мастерства.

В Омском музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3, Врубелевский корпус) проходит финисаж выставки «Весна. Воздух свободы». Она является частью социально-культурного проекта «Old school. Народный куратор», победителя грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года Благотворительного фонда В. Потанина . Проект был создан в духе культуры участия и продолжил идеи Года волонтера в России.

В 17.00 в изобразительном музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3) состоится открытие выставки Георгия Катилло-Ратмирова «Наблюдая жизнь. Графика 1970–2000-х годов». Персональная выставка, приуроченная к юбилею автора — в 2017 году ему исполнилось 80, — представляет графические произведения художника: эстампы, гуаши и рисунки 1970–2000-х годов из собрания Омского музея им. Врубеля и из мастерской автора.

В музее им. М. А. Врубеля (Генерал-губернаторский дворец, ул. Ленина, 23) открылась фотовыставка из собрания Нового зоологического музея Санкт-Петербурга «Материнство в дикой природе». На вопрос «Есть ли у животных чувства?» помогут ответить работы ведущих фотографов-анималистов России и зарубежья. Звери, не умеющие позировать, трогательны и естественны в своей среде. Вы увидите множество сюжетов, показывающих материнство во всех его проявлениях: игра, самоотверженность, обучение, любовь, защита, терпение.

17 июля, вторник

В выставочном зале Дома художника открылась выставка-память Амангельды Шакенова «БАТА–БЛАГОСЛОВЕНИЕ». На выставке представлено свыше ста живописных и графических произведений автора из мастерской и музейных собраний: ООМИИ имени М. А. Врубеля, ГОХМ «Либеров-Центр», Городского музея «Искусство Омска». В современном изобразительном искусстве Сибири и Казахстана творчество Амангельды Шакенова представляет собой целостное художественное явление. В Омске он сложился как художник и педагог, но его сердце принадлежало исторической родине — Казахстану. И сам он называл себя художником двух культур.

В 18:30 в Пятом театре зрители увидят спектакль «От красной крысы до зелёной звезды». Это семь смешных и грустных историй о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу, семь новелл о взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти, случайности и закономерности. Мозаично переплетаясь, истории дополняют одна другую — как в жизни.

А если вы просто захотите посидеть в уютном месте на берегу Иртыша, то приходите в кафе «На спасалке», которое расположено по адресу: ул. Кемеровская, 1/1а. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе и от вкусной еды вам обеспечено.

18 июля, среда

В 14:00 в Историко-краеведческом музее (ул. Ленина, 23а) пройдет выставка «ВАН ГОГ: Оживающие полотна». Выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами ВАН ГОГА, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений, будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки.

В 18:30 в Пятом театре зрители увидят «ShЛЮxИ — He oGoHЬ». В пьесе нет мужчин, лишь мужские голоса в телефонной трубке. И пять героинь — жительниц спальных районов, для которых главное развлечение — шопинг, а главная цель — устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни: «В мире столько способов зарабатывать, не работая…» Вранье, глупость, неумение отвечать за свои поступки — «джентльменский» набор современной гламурной барышни. Но при всей своей одноклеточности, страдают они по-настоящему. И по-своему, на примитивном уровне, пытаются понять: зачем мы живем? А что после…

В 18:30 на сцене Дома Актера театр «Галерка» представит спектакль «История одной любви». Да, действительно, история… Всё как всегда — классический любовный треугольник. Только чёрная кошка между любящими супругами пробежит, не успеешь оглянуться, а уже поклонник объявился. Да не какой-нибудь, а давний, да с букетами цветов, да с поцелуями руки… Ну вот почему мы у наших жён ручки не целуем? Ведь ей же приятно? Приятно! Даже когда она попросит, всё равно не целуем. Потому как характер! И находит коса на камень…

В 18:00 Омское молодежное пространство «Дача Онегина» на нестандартное и полезное мероприятие «Дебаты Напротив» (Омская школа дебатов). Здесь можно научиться аргументированно выражать позицию, оперировать фактами, убеждать аудиторию и, в целом, критически мыслить.

Где это может понадобиться? В любой жизненной ситуации — выступление перед большой аудиторией, собеседование на работу или в повседневном разговоре. Вход свободный! С 18 до 18:30 теоретическая часть: бремя доказательства, аргументация, логика, ораторское искусство. С 18:30 до 20:00 — дебаты. Преимущественно Британские парламентские. Не знаете, что это такое? Приходите и узнаете. Вход свободный!

19 июля, четверг

В 18:30 в Пятом театре зрители увидят спектакль «Неодушевленная Галина номер два». Главный герой пьесы — парень по имени Андрей, старший ребенок в многодетной семье, тяготится общением с людьми и старается как можно реже выходить из своей квартиры. На жизнь он зарабатывает продажей дисков для игровых приставок. А самые сокровенные мысли доверяет только… манекену по имени Галина, который всегда готов его выслушать и понять. Но в устоявшемся мирке Андрея внезапно появляется живая девушка, которую, по иронии судьбы, тоже зовут Галиной…

В 18:30 на сцене Дома Актера театр «Галерка» представит спектакль «История одной любви». Да, действительно, история… Всё как всегда — классический любовный треугольник. Только чёрная кошка между любящими супругами пробежит, не успеешь оглянуться, а уже поклонник объявился. Да не какой-нибудь, а давний, да с букетами цветов, да с поцелуями руки… Ну вот почему мы у наших жён ручки не целуем? Ведь ей же приятно? Приятно! Даже когда она попросит, всё равно не целуем. Потому как характер! И находит коса на камень…

В 19:00 в баре «Super Burger» на Ленина впервые в Омске! Вокалист и основатель группы NATRY с сольной программой Acoustic and Rap, состоящей и представляющей из себя всеми любимые песни группы в более легкой, акустической обработке. Продолжение ежегодной традиции, в виде серии уникальных летних концертов от фронтмена, одной из самых ярких альтернативных групп страны — NATRY — теперь и в Омске! Большая программа, включающая альбом Acoustic and Rap, плюс все хиты группы, а так же, в этот раз, дополненная новыми треками, порадует как преданных поклонников группы, так и просто проходящих мимо! Не пропустите! Вход свободный!

В 20:30 в уютном фолк-баре «Викинг» (Орджоникидзе, 42) выступит Алексей Царев , который сможет наполнить вашу жизнь красками, а сердца — чарующими мелодиями прошлого и нынешнего века. Организаторы ждут молодежь на камерные посиделки с Алексеем Царевым. Вход свободный!

Удачной рабочей недели!