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Покрас Лампас создал свою самую большую работу в Санкт-Петербурге
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Покрас Лампас создал свою самую большую работу в Санкт-Петербурге 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Коллаборацию Wynwood и Покраса Лампаса нельзя назвать случайной. Отель часто выбирают музыканты, художники и творческие люди со всего мира. Он находится рядом с основными достопримечательностями северной столицы, что и стало одной из причин его популярности.
Анастасия Баранова
управляющий дизайн-отеля Wynwood — Отель расположен в самом центре города и буквально окружён искусством. Окна многих номеров выходят на внутренний двор с типичным для Санкт-Петербурга «серым» видом. Так возникла идея превратить одну из стен в арт-объект и доверить его исполнение самому известному уличному художнику России. Фото: @19tones Фото: @19tones Фото: @19tones Рисунок Покраса Лампаса говорит о двойственном восприятии сегодняшнего искусства. Работа представляет собой целый манифест: текст написан на двух языках и объединяет в контексте каллиграфию будущего. Философия надписи также прослеживается в выборе цвета: левая часть работы осталась ближе к оригинальной гамме фасада, а правая стала более контрастной. Для изображения текста художник заимствовал формы букв из западной и восточной, древней и современной каллиграфии. Это стало манифестом миллениалов с «ценностями прошлых поколений».
Покрас Лампас
уличный художник — Текст, конечно, я раскрою совсем скоро, но сейчас хочу оставить вам возможность всё увидеть и расшифровать самостоятельно. Вам понравится. 2 августа в отеле пройдёт встреча с художником, где все желающие смогут задать ему вопросы. Отель Wynwood находится по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 18-20. Статьи по теме Reebok выпустил совместную коллекцию с художником Pokras Lampas 5 самых интересных мест в Санкт-Петербурге: выбор блогера Насти Нестеренко В Санкт-Петербурге состоится фестиваль электронной музыки и актуального искусства Present Perfect Festival Фестиваль «Reebok. Стань человеком» снова пройдёт в Санкт-Петербурге
Запись «Покрас Лампас создал свою самую большую работу в Санкт-Петербурге» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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