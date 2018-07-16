Правнучка Александра Родченко расскажет нижегородцам о зарождении дизайна в СССР

Александр Родченко Шуховская башняПравнучка Александра Родченко расскажет нижегородцам о зарождении дизайна в СССР19 июля в 19.00 в Академическом зале Нижегородской ярмарки в рамках выставки «История российского дизайна 1917-2017» пройдет лекция о ключевых идеях и программных текстах конструктивистов, о зарождении дизайна в СССР и создании Высших художественно-технических мастерских.

Вопрос о том, каким должно быть искусство ХХ века и чем оно должно отличаться от искусства XIX века, волновал многих художников. Дизайн должен был стать той сферой деятельности, которая бы объединила искусство и предметно-бытовое окружение человека. Ответом на этот запрос времени стал конструктивизм с его лаконичностью, функциональностью и геометричностью форм.

Лекцию проведет Екатерина Лаврентьева — кандидат искусствоведения, член Московского союза художников и содружества художников «Волшебная пила», участник российских и зарубежных выставок книжной иллюстрации, автор курса по истории графического дизайна, правнучка Александра Родченко — одного из основоположников конструктивизма.

Вход свободный с предварительной регистрацией на сайте проекта.

18+

«История российского дизайна 1917–2017» — это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917— начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950–1980) и современности (1990–2017).

Выставка продлится до 19 августа, ее сопровождает бесплатная образовательная программа. Известные историки дизайна читают лекции о советском и современном дизайне, о роли художников в создании нового материального мира после революции 1917 года, о достижениях и новаторских методах в эпоху СССР, о современных тенденциях.

В рамках выставки проходит конкурс: посетители могут не только познакомиться с историей российского дизайна, но и принять в ней участие, дополнив выставку своими экспонатами.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте музея.