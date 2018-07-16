Познер рассказал, на кого больше всего похожи россияне

Телеведущий отметил, что он всегда «очень хотел быть русским».

«Я очень люблю, я обожаю русскую литературу, просто очень люблю — великая литература. Я много, много чего люблю русского. От водки, которая великий напиток, до чего хотите. Потрясающее кино. Художники — какие есть художники начала ХХ века, просто можно умереть — какие художники. Ну и так далее. Но тем не менее — не русский», — написал Владимир Познер на своем сайте.

Он добавил, что русских можно сравнить с ирландцами. Народы, по его мнению, похожи «взлетами и падениями настроения», любовью к выпивке, дракам, стремлением к дружбе и литературным талантом.

«Я не знаю, что объединяет русских. Для меня — народ потрясающе талантлив, ну невероятно совершенно. Умеющий такое выдержать, как никто», — отметил Познер.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце мая Владимир Познер заявил, что счастлив, что его дети и внуки не будут учиться в современной российской школе. Он выразил недовольство нововведениями правительства в сфере школьного образования.

Фото: Wikimedia/Dmitry Rozhkov