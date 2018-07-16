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Лекцию о конструктивизме прочтут в Нижнем Новгороде
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Лекцию о конструктивизме прочтут в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, лекция «Конструктивизм: вещи как друзья и помощники» состоится 19 июля в 19.00 в Академическом зале Нижегородской ярмарки.
Лекцию в рамках выставки «История российского дизайна 1917-2017», организованной Московским музеем дизайна, проведет Екатерина Лаврентьева — правнучка одного из основоположников конструктивизма Александра Родченко.
Вопрос о том, каким должно быть искусство ХХ века и чем оно должно отличаться от искусства XIX века, волновал многих художников. Дизайн должен был стать той сферой деятельности, которая бы объединила искусство и предметно-бытовое окружение человека. Ответом на этот запрос времени стал конструктивизм с его лаконичностью, функциональностью и геометричностью форм.
Вход свободный с предварительной регистрацией на  сайте проекта.
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