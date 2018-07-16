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Учебные занятия будут проходить в Третьяковской галерее
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Учебные занятия будут проходить в Третьяковской галерее 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Педагоги смогут проводить бесплатные учебные занятия в Государственной Третьяковской галерее с 1 сентября. Об этом стало известно 13 июля.
— На все площадки культурного учреждения распространяются правила, согласно которым заявку на проведение учебного занятия стоит оформить заранее, — проинформировали в пресс-центре музея.
В рамках занятий участники смогут бесплатно посетить экспозицию галереи, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
Отметим, что все уроки будут поставлены в сетку расписания всех мероприятий, которые проходят в музее.
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