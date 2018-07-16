Учебные занятия будут проходить в Третьяковской галерее

Педагоги смогут проводить бесплатные учебные занятия в Государственной Третьяковской галерее с 1 сентября. Об этом стало известно 13 июля.

— На все площадки культурного учреждения распространяются правила, согласно которым заявку на проведение учебного занятия стоит оформить заранее, — проинформировали в пресс-центре музея.

В рамках занятий участники смогут бесплатно посетить экспозицию галереи, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»

Отметим, что все уроки будут поставлены в сетку расписания всех мероприятий, которые проходят в музее.