Учебные занятия будут проходить в Третьяковской галерее 

Педагоги смогут проводить бесплатные учебные занятия в Государственной Третьяковской галерее с 1 сентября. Об этом стало известно 13 июля.
— На все площадки культурного учреждения распространяются правила, согласно которым заявку на проведение учебного занятия стоит оформить заранее, — проинформировали в пресс-центре музея.
В рамках занятий участники смогут бесплатно посетить экспозицию галереи, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
Отметим, что все уроки будут поставлены в сетку расписания всех мероприятий, которые проходят в музее.