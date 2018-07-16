В городе появится музей омского рока

Творческое объединение рок-музыкантов и ценителей рок-музыки под названием «Орден Сибирского Рока» создают музей рока с целью продвижения омской рок-культуры.

«Орден Сибирского Рока» уже в течение года пытался продвинуть инициативу создания музея омской рок-культуры. И накануне «Орден» сообщил, что инициатива получила отклик и будет воплощёна в жизнь.

Идею поддержал бюджетное учреждение «Киновидеоцентр». Оно не просто пошло рокерам навстречу и предложило своё помещение, но и стало участником совместного проекта по созданию рок-клуба в Омске. К слову, выставка экспонатов омской рок-культуры будет располагаться в самом Киновидеоцентре по адресу ул. 10 лет Октября, 195 Б. Сейчас «Орден» просят помочь с самими экспонатами.

Принимается всё, что относится к творчеству омских рок-коллективов и музыкантов. Это личные вещи, музыкальные инструменты, раритетное оборудование, аудио и видеоматериалы на любых носителях, фотографии, афиши, плакаты, картины, рисунки, книги, журналы, газетные вырезки по тематике, сувениры и иные памятные предметы. Отмечается, что будет формироваться архив экспонатов.

— В первую очередь, разумеется, для экспозиции интересны экспонаты наиболее известных и старых коллективов, оставивших яркий след в рок-культуре региона, таких как «Гражданская Оборона», «Пик-Клаксон», «Воланд», «Южный Крест», «Штурм», «Кровавый Утренник», «Исайя» и множество других. Но по мере развития и расширения Выставки будем создавать и стенды, посвящённые коллективам более поздних лет, а также современным, активно действующим в настоящее время, — пишет в своём обращении «Орден».

Также организаторы проекта планируют использовать кинозал Киновидеоцентра, чтобы проводить в нём показы, творческие вечера и концерты.

— Это наш совместный проект. Это не просто выставка, это знакомство с музыкой. Мы будем делать подборку тематических фильмов, приглашать зрителей на наши программы, будем проводить квесты. Сейчас это всё обсуждается. Мы приступили к документальному оформлению наших взаимоотношений c «Орденом Сибирского Рока». В сентябре планируем начать оформление. Плюс ребята хотят придать выделенному помещению соответствующий вид, — говорит директор БУ культуры Омской области «Киновидеоцентр» Сергей Фамильцев

Что касается выделенного помещения, горожан просят помочь с материалами для косметического ремонта и оформления пространства. Также «Орден» просит откликнуться художников — специалистов по граффити для росписи стен.

Фото: из открытых источников