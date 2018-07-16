Фестиваль колокольного звона и детская парусная регата проходят на Урале в «Царские дни»

ЕКАТЕРИБУРГ, 16 июля. / ТАСС /. Фестиваль колокольного звона, детская парусная регата, а также десятки других мероприятий проходят в Екатеринбурге в память о 100-летии со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы.

"В этом году в фестивале колокольного звона участие принимают звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Пушкино и, конечно, из Екатеринбурга. Московский игумен Антоний будет возглавлять все богослужебные звоны, а также открывать и закрывать фестиваль. Во главе малого крестного хода до Храма-на-Крови будет ехать перевозная звонница, чтобы сопровождать путь верующих колокольным звоном", — рассказал ТАСС директор Уральского колокольного центра, протодиакон Дмитрий Бажанов.

В акватории городского пруда в понедельник стартовала детская парусная регата, посвященная памяти цесаревича Алексея. «Возникла идея провести соревнование среди детей и назвать его „Кубок цесаревича Алексея“. Он в детстве много времени проводил на яхтах и интересовался морским делом», — пояснил куратор проекта Алексей Селюков.

Эксклюзивные показы

"Ельцин Центре" в эти дни можно увидеть оригинал фотографии царской семьи, которая была сделана в 1899 году в честь рождения княжны Марии. Снимок передала в дар музею вдова первого президента России Наина Ельцина . Фотография заключена в раму производства фирмы Карла Фаберже

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» представит копию рукописи Павла Северного «Смерть императора Николая II» (Харбин, 1922). «Это копия рукописи, которую нам передал сын писателя Арсений Северный, который сейчас живет в Москве, сама рукопись хранится в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, — сообщила ТАСС заведующая музеем Юлия Подлубнова. Это очень редкий источник, который было сложно найти. Считается, что советский вариант осмысления событий предложил Маяковский в 1928 году, когда приезжал в Свердловск и через несколько дней написал стихотворение „Император“, но оказывается, что более ранее серьезное художественное произведение написал Павел Северный в 1922 году».