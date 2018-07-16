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Челябинцам покажут, как должен выглядеть настоящий мужчина
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Челябинцам покажут, как должен выглядеть настоящий мужчина 

АиФ 2 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
В Челябинске в государственном историческом музее на улице Труда, 100 завтра, 17 июля, открывается уникальная выставка «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу музея.
Экспонаты предоставлены Государственным историческим музеем (Москва). Выставка посвящена модным тенденциям того времени, её цель — показать их не как странность, а как норму и обыденность. В центре внимания — XVIII век, один из самых интересных и значимых для мира моды. Вниманию посетителей представлены запонки, кольца, пуговицы, пряжки, часы, шпаги, табакерки, зрительные трубки. Всего 200 экспонатов из фонда исторического музея представляют образцы декоративно-прикладного искусства, приспособления для ухода за внешностью и аксессуары. Показаны также живописные портреты, гравюры, сатирические и модные издания. Многие из представленных предметов открыты для челябинской публики впервые. Отдельная часть экспозиции показывает преемственность современной моды от XVIII века. На выставке экспонируются мужские коллекции модных домов Gucci, Moschino и Dolce&Gabbana, при создании которых дизайнеры черпали вдохновение у модников прошлых столетий. Подобные веяния в очередной раз доказывают, что мода имеет способность возвращаться и никогда не теряет своей актуальности.
Открытие выставки пройдет в 14.00 в малом выставочном зал. Экспозиция будет работать до 21 октября.
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