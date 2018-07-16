В ЮЗАО откроют выставку реальных и вымышленных животных «Бестиарий»

На анималистической экспозиции представят не только фауну, но и флору в произведениях скульпторов, живописцев и мастеров графики. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Выставку скульптора Петра Хохловкина откроют в Государственном Дарвиновском музее 31 июля. «Бестиарий» — это одна из немногих выставок, где работает выставочный комитет из числа самих участников, и сохраняются демократические традиции художественного братства. Поэтому никогда заранее не известно, какой будет выставка», — рассказали в Дарвиновском музее.

В Дарвиновском музее отметили, что жанр анималистики предоставляет художнику большую свободу — от скрупулезного реализма до стилизации, балансирующей между архаикой и футуризмом.