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В ЮЗАО откроют выставку реальных и вымышленных животных «Бестиарий»
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В ЮЗАО откроют выставку реальных и вымышленных животных «Бестиарий» 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
На анималистической экспозиции представят не только фауну, но и флору в произведениях скульпторов, живописцев и мастеров графики. Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Выставку скульптора Петра Хохловкина откроют в Государственном Дарвиновском музее 31 июля. «Бестиарий» — это одна из немногих выставок, где работает выставочный комитет из числа самих участников, и сохраняются демократические традиции художественного братства. Поэтому никогда заранее не известно, какой будет выставка», — рассказали в Дарвиновском музее.
В Дарвиновском музее отметили, что жанр анималистики предоставляет художнику большую свободу — от скрупулезного реализма до стилизации, балансирующей между архаикой и футуризмом.
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