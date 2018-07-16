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Мастер-класс по фотографии прошел в Обручевском районе
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Мастер-класс по фотографии прошел в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В парке «Усадьба Воронцово» практически ни дня не обходится без интересных встреч, событий и мероприятий.
Состоялся мастер-класс по фотографии прекрасного фотографа Александра Нестерова. В нем участвовали и жители окрестностей парка и две представительницы старшего поколения, специально приехавшие в Обручевский район из Тропарево. Участники мероприятия говорили о законах композиции, которые позволяют сделать из обычного снимка настоящее произведение искусства. Учились кадрировать, снимая красивые виды Воронцовского парка.
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