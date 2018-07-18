Ещё
В Бурятии открылась выставка о влиянии Великого шелкового пути на Восточную Сибирь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Бурятии открылась выставка о влиянии Великого шелкового пути на Восточную Сибирь 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Восток-Телеинформ
УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» открылась в Национальном музее Бурятии в рамках «Недели туризма на Великом шелковом пути». На ней представлены уникальные экспонаты времен Древнего Китая, найденные на территории республики, сообщила в среду ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
"Национальный музей Бурятии обладает уникальной коллекцией экспонатов эпохи Древнего Китая, в том числе с изображениями дракона. Они были найдены на территории республики: Бурятия на рубеже тысячелетий находилась на северном маршруте шелковых торговых путей. Неделю мы открыли выставкой Национального музея и круглым столом о роли Великого шелкового пути в развитии Восточной Сибири, потому что гиды обладают научной информацией — они могут точно рассказать, как здесь жили люди, какие процессы происходили", — сказала Бадмацыренова.
Как сообщила ТАСС директор музея Татьяна Бороноева, экспозиция состоит из предметов быта и культа. «Здесь представлены бронзовые зеркала, предметы быта 16-19 веков, коллекция уникальных костюмов из китайского шелка с драконами, которые использовались в буддийской мистерии Цам (торжественное религиозное служение — прим. ТАСС), а также маски и серебряная посуда», — отметила она.
"Неделя туризма на Великом шелковом пути" проходит в Бурятии до 22 июля. Она организована правительством республики совместно с Министерством культуры РФ и UNWTO — Всемирной туристской организацией при ООН.
ТАСС: последние новости
ВДНХ приглашает отметить день рождения Владимира Маяковского на крыше Патриарх призвал решать вопрос "екатеринбургских" останков на базе объективных экспертиз Китайская металлургическая компания Ansteel планирует создать производство на Урале
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку
Актеры, которых мы потеряли в 20189
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников19
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал15
8 вещей, которые нельзя делать в барах1
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение