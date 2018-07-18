В Бурятии открылась выставка о влиянии Великого шелкового пути на Восточную Сибирь

УЛАН-УДЭ, 18 июля. / ТАСС /. Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» открылась в Национальном музее Бурятии в рамках «Недели туризма на Великом шелковом пути». На ней представлены уникальные экспонаты времен Древнего Китая, найденные на территории республики, сообщила в среду ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Национальный музей Бурятии обладает уникальной коллекцией экспонатов эпохи Древнего Китая, в том числе с изображениями дракона. Они были найдены на территории республики: Бурятия на рубеже тысячелетий находилась на северном маршруте шелковых торговых путей. Неделю мы открыли выставкой Национального музея и круглым столом о роли Великого шелкового пути в развитии Восточной Сибири, потому что гиды обладают научной информацией — они могут точно рассказать, как здесь жили люди, какие процессы происходили", — сказала Бадмацыренова.

Как сообщила ТАСС директор музея Татьяна Бороноева, экспозиция состоит из предметов быта и культа. «Здесь представлены бронзовые зеркала, предметы быта 16-19 веков, коллекция уникальных костюмов из китайского шелка с драконами, которые использовались в буддийской мистерии Цам (торжественное религиозное служение — прим. ТАСС), а также маски и серебряная посуда», — отметила она.